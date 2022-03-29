МО РФ сокращает боевые действия на киевском и черниговском направлениях после переговоров

Российское министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходит в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — заявил замминистра.

По итогам состоявшихся переговоров в Стамбуле руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что встреча прошла конструктивно, а о предложениях украинской стороны доложат Владимиру Путину. Он подчеркнул, что РФ делает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта.

Кроме того, Москва предложила Киеву провести встречу президентов Путина и Зеленского с одновременным парафированием главами МИД мирного договора.