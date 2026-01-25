Банки России осенью перейдут на единый QR-код

Такое нововведение должно упростить процесс безналичной оплаты

25 января 2026, 17:56, ИА Амител

Оплата в магазине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

Согласно федеральному закону, все российские банки обязаны с 1 сентября 2026 года полностью перейти на единый стандарт переводов с помощью универсального QR-кода. Этот стандарт будет построен на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает РИА Новости.

Нововведение призвано упростить процесс безналичной оплаты как для покупателей, так и для продавцов. Единый QR-код заменит множество разных кодов на кассе и предоставит доступ к различным способам оплаты, включая систему быстрых платежей (СБП), сервисы банков и рассрочки, а в будущем – и к цифровым рублям.

Процесс перехода уже идет. На конец 2024 года технологию универсального QR-кода могли использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России.

