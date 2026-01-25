Банки России осенью перейдут на единый QR-код
Такое нововведение должно упростить процесс безналичной оплаты
25 января 2026, 17:56, ИА Амител
Согласно федеральному закону, все российские банки обязаны с 1 сентября 2026 года полностью перейти на единый стандарт переводов с помощью универсального QR-кода. Этот стандарт будет построен на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает РИА Новости.
Нововведение призвано упростить процесс безналичной оплаты как для покупателей, так и для продавцов. Единый QR-код заменит множество разных кодов на кассе и предоставит доступ к различным способам оплаты, включая систему быстрых платежей (СБП), сервисы банков и рассрочки, а в будущем – и к цифровым рублям.
Процесс перехода уже идет. На конец 2024 года технологию универсального QR-кода могли использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России.
Уже более 1 млн учащихся школ, колледжей и вузов Сибири рассчитываются за свои покупки бонусами Спасибо от Сбера. За последний год число участников программы лояльности выросло более чем на четверть.
18:42:11 25-01-2026
Главное тут цифровой рубль…
23:08:07 25-01-2026
Гость (18:42:11 25-01-2026) Главное тут цифровой рубль…... Лучше деревянный рубль - синица в кармане, чем цифровой журавль в небе.
09:21:59 26-01-2026
В чем выгода для покупателей?
11:04:38 26-01-2026
Гость (09:21:59 26-01-2026) В чем выгода для покупателей?... Быстрее оплачиваешь, меньше очередь, меньше кассиров (если они ещё необходимы)..
11:03:11 26-01-2026
более 200 банков! Может достаточно 4-5 шт (миллиардеров)? Экономика должна быть эффективной..
13:13:16 26-01-2026
Гость (11:03:11 26-01-2026) более 200 банков! Может достаточно 4-5 шт (миллиардеров)? Э... Лет 30 назад в стране было больше тысячи банков. Постепенно количество уменьшается.