НОВОСТИЭкономика

Банки России осенью перейдут на единый QR-код

Такое нововведение должно упростить процесс безналичной оплаты

25 января 2026, 17:56, ИА Амител

Оплата в магазине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat
Оплата в магазине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

Согласно федеральному закону, все российские банки обязаны с 1 сентября 2026 года полностью перейти на единый стандарт переводов с помощью универсального QR-кода. Этот стандарт будет построен на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает РИА Новости.

Нововведение призвано упростить процесс безналичной оплаты как для покупателей, так и для продавцов. Единый QR-код заменит множество разных кодов на кассе и предоставит доступ к различным способам оплаты, включая систему быстрых платежей (СБП), сервисы банков и рассрочки, а в будущем – и к цифровым рублям.

Процесс перехода уже идет. На конец 2024 года технологию универсального QR-кода могли использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России.

Уже более 1 млн учащихся школ, колледжей и вузов Сибири рассчитываются за свои покупки бонусами Спасибо от Сбера. За последний год число участников программы лояльности выросло более чем на четверть. 

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Россияне столкнулись с блокировкой карт из-за оплаты туров за границу

Проблемы возникают на фоне ужесточения контроля за переводами между физическими лицами через СБП
НОВОСТИЭкономика

банки

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

18:42:11 25-01-2026

Главное тут цифровой рубль…

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:08:07 25-01-2026

Гость (18:42:11 25-01-2026) Главное тут цифровой рубль…... Лучше деревянный рубль - синица в кармане, чем цифровой журавль в небе.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:59 26-01-2026

В чем выгода для покупателей?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:04:38 26-01-2026

Гость (09:21:59 26-01-2026) В чем выгода для покупателей?... Быстрее оплачиваешь, меньше очередь, меньше кассиров (если они ещё необходимы)..

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:11 26-01-2026

более 200 банков! Может достаточно 4-5 шт (миллиардеров)? Экономика должна быть эффективной..

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:16 26-01-2026

Гость (11:03:11 26-01-2026) более 200 банков! Может достаточно 4-5 шт (миллиардеров)? Э... Лет 30 назад в стране было больше тысячи банков. Постепенно количество уменьшается.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров