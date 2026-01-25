Дочь экстрасенса Ольги Якубович обвинили в жестоком обращении с конем

Инцидент произошел в подмосковном конном клубе

25 января 2026, 17:38, ИА Амител

Дочь известного экстрасенса оказалась замешана в скандале / Фото: @_yakubovich_

Дочь известного экстрасенса Ольги Якубович, Екатерина, оказалась замешана в инциденте с жестоким обращением с животными в подмосковном конном клубе. По предварительной информации, из-за ее действий конь получил серьезную травму головы, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 20 декабря с жеребцом по кличке Рамзан. Конь сбросил свою хозяйку, Елизавету, при посадке в седло. Как сообщается, причиной такого поведения стали травма ноги животного и тот факт, что его не кастрировали, несмотря на рекомендации клуба.

Как утверждает издание, после падения Елизаветы с конем "занялась" Екатерина Якубович. Животное отвели в манеж для наказания, в результате чего от боли и шока оно встало на дыбы, ударилось головой о столб и разбило череп. Сейчас конь проходит реабилитацию.

По информации РЕН ТВ, хозяйка Рамзана не препятствовала таким методам и действовала сообща с Якубович. Источник из близкого окружения Елизаветы также сообщил телеканалу, что в подростковом возрасте она неоднократно проявляла жестокость к животным: заставляла пони прыгать через завышенные барьеры без разминки и избивала его, а также издевалась над собаками, не давая им отдыха.

«Жестокость ее не знала границ <...> Это касалось не только четвероногих, постоянно сталкивались с ее хамством по отношению к людям, к друзьям», – заключил собеседник телеканала.

Ольга Якубович – участница шоу "Битва сильнейших" на ТНТ, называющая себя "любовной ведьмой", а также основательница собственного бренда одежды.

