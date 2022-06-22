Небензя: украинцы остаются родным и дружественным России народом

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил на обвинения в адрес России в желании уничтожить Украину. Его слова передаёт ТАСС.

Политик отмечает, что такие утверждения не соответствуют действительности, а украинцы остаются для России «родным и дружественным народом».

«У нас по-прежнему доброе отношение к украинскому народу, украинской культуре и языку. Украинцы — родной и дружественный нам народ. Просто их сегодняшние лидеры реализуют чуждую и нам, и украинскому народу чужую геополитическую повестку дня», — сказал он.

Дипломат добавил, что РФ не хочет «выжечь» на Украине всё украинское, а только «расцветший бурным цветом неонацизм и национализм, из-за которого эта страна последовательно превращалась в анти-Россию».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что с начала российской спецоперации ВСУ потеряли 10 тысяч солдат убитыми и около 30 тысяч ранеными.