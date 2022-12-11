Песков назвал невыполнение Минских соглашений предвестником спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невыполнение Минских соглашений является предвестником спецоперации. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Один из журналистов спросил Пескова о том, понимала ли российская сторона, что её обманывают.

«Ну со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это всё игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Но вот и это всё как раз является предтечей специальной военной операции», — ответил Песков.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы дать Киеву время на усиление.