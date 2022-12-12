Песков: новогоднего приема в Кремле в этом году не состоится
Причины отмены торжественного мероприятия пресс-секретарь президента не объяснил
12 декабря 2022, 20:58
Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В этом году не будет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Песков рассказал, что большой пресс-конференции президента России Владимира Путина до Нового года не будет. По его словам, глава государства постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.
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