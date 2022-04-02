Предприятия Алтайского края поддержали акцию #МыРаботаем. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках проекта в роликах с хештэгом #МыРаботаем демонстрируется работа заводов, научных предприятий, ферм, переработчиков — всех тех, кто ведет активную деятельность в новых экономических условиях.

Первыми проект в крае поддержали Барнаульская водяная компания, Барнаульский молочный комбинат, «Научно-производственное предприятие «Интер-Масло». В ближайшее время акцию поддержат и другие организации.

Соседние регионы СФО также присоединились к акции. К примеру, в Новосибирской области это производители оборудования и игрушек, организация по ремонту шпинделей (валов), предприятие по производству систем электроснабжения и энергоустановок, животноводческое хозяйство, в Иркутской области — сельхозпредприятия.

Сделать свой ролик в рамках акции могут все желающие предприятия. Нужно просто записать видео со словами «Мы работаем», выложить в соцсетях и мессенджерах с хэштегами #МыРаботаем #названиекомпании #Алтайский_край.

Ролики будут размещены на официальных страницах правительства региона.

Акцию #МыРаботаем также запустили в Краснодарском крае, Свердловской и Астраханской областях, Удмуртии. Ежедневно к ним присоединяются новые регионы.