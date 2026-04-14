Песков назвал условие нормализации работы интернета в России
Пресс-секретарь президента отметил, что текущие неудобства для граждан — вынужденная мера, связанная с безопасностью
14 апреля 2026, 19:04, ИА Амител
Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru
Работа интернета в России будет восстановлена в полном объеме, как только отпадут причины для применения мер безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Он признал, что текущие ограничения доставляют неудобства многим жителям страны, но подчеркнул, что это вынужденный период.
«После того как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — сказал Песков журналистам.
20:08:02 14-04-2026
"Пресс-секретарь президента отметил, что текущие неудобства для граждан — вынужденная мера, связанная с безопасностью"--------- Безопасность? За себя лично беспокоятся родимые.
08:26:46 15-04-2026
У нас всё делается в связи с ней.
Дальше продолжать не буду - sapienti sat.
10:18:24 15-04-2026
Мне больше нравится "Sic semper evello mortem tyrannis"