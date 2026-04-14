Песков назвал условие нормализации работы интернета в России

Пресс-секретарь президента отметил, что текущие неудобства для граждан — вынужденная мера, связанная с безопасностью

14 апреля 2026, 19:04, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Работа интернета в России будет восстановлена в полном объеме, как только отпадут причины для применения мер безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он признал, что текущие ограничения доставляют неудобства многим жителям страны, но подчеркнул, что это вынужденный период.