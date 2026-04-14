Ярмарка не только помогает закрыть кадровые потребности предприятий, но и способствует профориентации молодежи и повышению информированности граждан о запросах рынка труда

14 апреля 2026, 16:30, ИА Амител

Работа, трудоустройство / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" состоится 17 апреля в каждом регионе страны. Более 1,8 тысячи площадок, среди которых центры занятости, университеты, колледжи, предприятия и общественные пространства, примут участие в этом масштабном событии, сообщается на сайте правительства России.

На ярмарке компании и образовательные учреждения представят множество вакансий и возможностей для карьерного роста. В 2026 году более 13,5 тысячи организаций предложат свыше 290 тысяч рабочих мест, что откроет новые перспективы для всех, кто ищет работу или хочет изменить профессию.

«Ярмарка стала одним из самых популярных кадровых событий в стране. Она помогает людям найти работу или сменить профессию, а также предоставляет актуальную информацию о рынке труда. В прошлом году в мероприятии приняли участие около миллиона человек, из которых более 120 тысяч нашли работу. За последние три года ярмарка помогла трудоустроить около 400 тысяч россиян», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ярмарка не только помогает быстро найти работу, но и способствует профессиональной ориентации. В каждом регионе будет своя программа, учитывающая местные особенности. Например, в Волгоградской области пройдут профориентационные тесты, в Костромской области — мастер-классы по самопрезентации, в Мордовии — экскурсии на предприятия и технопарки, а в Тюменской области — профориентационные мероприятия для молодежи с использованием VR-технологий и выставка местных мастеров.

Министр труда Антон Котяков подчеркнул, что ярмарка уже четыре года объединяет работодателей и соискателей. Ее цель — предоставить компаниям и специалистам возможность напрямую общаться, закрывать кадровые потребности ключевых предприятий и налаживать долгосрочные связи между кадровыми центрами, HR-сообществом и работодателями.

Участники смогут посетить мастер-классы, тренинги, онлайн-марафоны, профориентационные мероприятия и экскурсии на реальные предприятия. Ярмарку стоит посетить не только тем, кто ищет работу, но и школьникам, студентам и их родителям.