Двухэтапная схема не отменяет повышения пенсий, но меняет его график и формат

14 апреля 2026, 20:05, ИА Амител

Двухэтапная индексация пенсий становится предметом обсуждения из-за своей нестабильности. Второй этап зависит от решений исполнительной власти и не прописан в законе, что не позволяет пенсионерам точно планировать свои финансы, сообщила кандидат экономических наук Лилия Буркина в интервью "Газете.ru".

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал внедрение двухэтапной индексации страховых пенсий с 2026 года. С 1 февраля пенсии увеличили на уровень инфляции предыдущего года, а с 1 апреля размер повышения уже зависит от роста доходов Социального фонда. Это подтвердили вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда Антон Котяков.

«Усложнение системы увеличивает риски. При однократной индексации легче предсказать изменения в пенсии. Двухэтапная схема с разными датами, основаниями для перерасчета и возможными размерами повышения делает расчеты менее прозрачными, что может вызвать недоверие к системе, особенно если вторая прибавка окажется меньше ожидаемой. Есть риск, что второй этап индексации будет скромным. Если доходы Социального фонда будут ниже прогнозируемых, дополнительные выплаты могут быть уменьшены или отменены», — отметила эксперт.

Экономист также указала на проблему "дробления" прибавки. Два небольших повышения воспринимаются хуже, чем одно крупное. Если первое повышение проводится позже января, а второе переносится на лето или осень, пенсионеры могут полгода жить с меньшими доходами.

Другие риски включают возможные технические ошибки при перерасчете и различия в правилах для разных категорий пенсионеров. Ожидание второго этапа индексации может повлиять на рынок: продавцы могут учесть рост платежеспособности в ценах, а пенсионеры — отложить покупки.

Для уменьшения рисков Буркина предложила заранее определить минимальные параметры второго этапа индексации, сделать данные о доходах Социального фонда открытыми и упростить расчеты. Без этих мер двухэтапная система может стать менее понятной для пенсионеров, чем традиционная ежегодная индексация.