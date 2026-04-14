Киргизия до конца 2027 года ликвидирует все русскоязычные названия сел

В республике уже переименовали свыше 15 населенных пунктов с русскими названиями

14 апреля 2026, 15:14, ИА Амител

Табличка на въезде в Луганск / Фото: amic.ru

Президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с населением Алайского района Ошской области объявил о планах сменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел до конца 2027 года, пишет ТАСС.

«Планируем завершить эту работу в следующем году», — подчеркнул он.

Глава государства также выступил против практики присвоения населенным пунктам имен известных в Киргизии исторических личностей. С 2021 года, когда Жапаров занял пост президента, в республике уже переименовали свыше 15 населенных пунктов с русскоязычными названиями.

Среди примеров — село Военно‑Антоновка в Чуйской области, которое получило название Кожомкул, и село Семеновка в Иссык‑Кульской области, переименованное в Кожояр‑Ата.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рассмотрит отмену тестирования по русскому языку для детей мигрантов.