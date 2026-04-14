Киргизия до конца 2027 года ликвидирует все русскоязычные названия сел
В республике уже переименовали свыше 15 населенных пунктов с русскими названиями
14 апреля 2026, 15:14, ИА Амител
Президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с населением Алайского района Ошской области объявил о планах сменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел до конца 2027 года, пишет ТАСС.
«Планируем завершить эту работу в следующем году», — подчеркнул он.
Глава государства также выступил против практики присвоения населенным пунктам имен известных в Киргизии исторических личностей. С 2021 года, когда Жапаров занял пост президента, в республике уже переименовали свыше 15 населенных пунктов с русскоязычными названиями.
Среди примеров — село Военно‑Антоновка в Чуйской области, которое получило название Кожомкул, и село Семеновка в Иссык‑Кульской области, переименованное в Кожояр‑Ата.
15:47:24 14-04-2026
Господи, да какие у них исторические личности? штук пять не наберется)))
20:15:42 14-04-2026
Гость (15:47:24 14-04-2026) Господи, да какие у них исторические личности? штук пять не ... Прежде чем писать, историю прочитали бы немного
21:03:08 14-04-2026
Гость (15:47:24 14-04-2026) Господи, да какие у них исторические личности? штук пять не ... Да ладно, откуда вы знаете? Какие вы высокомерные, думаете что вы исключительные... Как вы ошибаетесь У нас достаточно своих героев.
21:12:43 14-04-2026
Гость (21:03:08 14-04-2026) Да ладно, откуда вы знаете? Какие вы высокомерные, думаете ч... А почему ваши герои вас на русский алфавит (кирилицу) подсадили? Почему свой великий и могучий не придумали? Некогда было?
00:57:05 15-04-2026
Гость (21:12:43 14-04-2026) А почему ваши герои вас на русский алфавит (кирилицу) подсад...
У нас сначало была арабская вязь, потом перешли на латиницу и только потом насильно перевели на кирилицу
09:30:17 16-04-2026
Жоао (00:57:05 15-04-2026) У нас сначало была арабская вязь, потом перешли на латин... Арабская вязь была у арабов, латиница на западе, у кочевых племен на территории современной Киргизии не было не только письменности, но и своего алфавита.
09:35:30 16-04-2026
Жоао (00:57:05 15-04-2026) У нас сначало была арабская вязь, потом перешли на латин... То, что изображается на ак калпаках, это узоры, а не вязь арабская.
00:12:49 15-04-2026
Гость (21:03:08 14-04-2026) Да ладно, откуда вы знаете? Какие вы высокомерные, думаете ч... Яб одно какоенить село назвал в честь Никиты Кущ моего одноклассника в революцию (при свержении Бакиева) он был курсантом МВД и по приказу он защищал белый дом и в то время был убит толпой щас те кто приказывал скорей всего также занимают свои должности и у всех как продолжалась жизнь так и продолжается а его нет. Ах да я забыл токож Кыргызские названия тоесть любой человек достойный в честь которого можно чтот назвать только Кыргыз так зачем иметь другим нациям честь и доблесть в этой стране про них никто никогда не вспомнят а моего одноклассника уже нет парня выполнявшего приказы президента которого тоже уже нет в нашей стране но он жив там за границей а мой друг нет.
16:54:07 14-04-2026
Ну, теперь заживут. Это было единственное, что мешало процветанию...
18:18:11 14-04-2026
а нам то тут ккая разница что происходит в иностранном государстве?!
20:27:22 14-04-2026
Гость (18:18:11 14-04-2026) а нам то тут ккая разница что происходит в иностранном госуд...
Когда это делали на Украине 16 лет назад почему-то поднялся всеобщий траурный вой, и это резко стало в российской сфере интересов. Теперь пожинаем плоды...
18:37:49 14-04-2026
А вам то что от этого? Пусть меняют. Страна суверенная. Своих героев там достаточно кроме оккупантских!
18:49:19 14-04-2026
А вам то что от этого? Пусть (18:37:49 14-04-2026) А вам то что от этого? Пусть меняют. Страна суверенная. Свои... Откуда у них оккупантские? Когда их успели оккупировать? Прямо интересно! Тем более, что президент Киргизии уже опроверг переименования.
13:30:50 15-04-2026
А вам то что от этого? Пусть (18:37:49 14-04-2026) А вам то что от этого? Пусть меняют. Страна суверенная. Свои...
Суверенных стран нет, тем более в азии)))))))))))))) Да и государства такого никогда не существовало, кочевали по степи племена кыргызов, так всех азиатов тогда называли. Государственность на них чудом свалилась, с которой они справится не могут, ибо опыта такого нет. Это всех бывших республик касается, увы...
19:55:02 14-04-2026
Мы же не такие, мы не будем город-герой Ленинград переименовывать
21:57:32 14-04-2026
Дожил, что русские названия боятся, как черти ладана.
00:54:16 15-04-2026
Гость (16:54:07 14-04-2026) Ну, теперь заживут. Это было единственное, что мешало процве... Вам вообще какая разница, мы даже с вами не граничим))
07:27:39 15-04-2026
Все ВУЗы Киргизии открыты при Советской власти, первый педвуз открыли в Оше в 1925 году.500 промпредприятий построили при помощи СССР в советские годы.И зря. Только деньги убухали.ПОчитали бы те, к то переименовывает и хочет забыть все русское Чингиза Айтматова "Первый учитель" . Он очень четко там показал, кто были первыми учителями в Киргизии.а такой замечательный завод, оснащенный по последней для того времени технике, Приборостроительный завод. Сейчас снабжает торпедами Россию и Индию. Научили их.А русские названия сёл и поселков ,как нам тогда говорили сами киргизы, произошли от того, что их образовали русские, бежавшие из царской РОссии.
09:39:02 15-04-2026
не Киргизия, а Кыргызстан
13:45:24 15-04-2026
Гость (09:39:02 15-04-2026) не Киргизия, а Кыргызстан... Так и Париж не Париж, а Пари! В России топонимы произносят и пишут в соответствии с традициями, сложившимися в русском языке. Для россиян привычно "киргиз", а не "кыр" какой-то "гыз".
09:58:57 16-04-2026
В прошлом году в столице Киргизии торжественно открыли парк развлечений «Евразия», полностью построенный на российские деньги. Для местных детей парк будет бесплатным, а его содержание покроет российская сторона – но киргизы все равно выражают недовольство таким подарком. «Бесплатно не бывает ничего. У всего своя цена. Иногда не в деньгах, иногда цена измеряется чем-то большим – здоровьем, душой, свободой, совестью. Чего тебе тут надо, Россия?» - пишет в соцсетях жительница Киргизии.
Парк, получивший название «Евразия», будет бесплатным для местных детей до 15 лет. Объект занял территорию в 10 гектаров, он включает свыше 30 аттракционов, выставочный комплекс на тему киргизской культуры, спортивное поле, сектор с ресторанами и кафе, ярмарки, аквазону и даже интерактивный парк на тему динозавров. В холодное время года парк предложит посетителям горки и другие зимние развлечения.
Стоимость строительства парка составила 35 млн долларов (более 2,8 млрд рублей). Сама Киргизия не вложила ничего – проект полностью реализован на средства российской АНО «Евразия», активно работающей на постсоветском пространстве. Эта же организация будет обеспечивать работу парка и расходы на его содержание – с учетом того, что все развлечения для детей здесь будут бесплатными, рассчитывать на прибыль и самоокупаемость не приходится.