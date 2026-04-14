Дачные маршруты в Барнауле планируют запустить с 25 апреля
14 апреля 2026, 13:02, ИА Амител
В Барнауле с 25 апреля при наступлении благоприятных погодных условий начнут работу сезонные автобусные маршруты для дачников, сообщает мэрия.
«В период садоводческого сезона будут курсировать 12 маршрутов: № 23, 111, 112, 113к, 114, 117э, 118/118э, 119/119ш, 124, 124к, 125 и 151», — рассказали в администрации города.
Для обслуживания 14 маршрутов выделено 18 автобусов. Расписание движения опубликовано на официальном сайте города.
Напомним, в 2025 году садоводческие маршруты запустили также с 25 апреля: 15 маршрутов обслуживали 22 единицы подвижного состава.
Перестали работать дачные автобусы в прошлом году с 5 октября. Это было связано с уменьшением числа пассажиров и надвигающимся похолоданием.
14:10:38 14-04-2026
опять будет по пол автобуса 118 в день и посадка когда вздумается
зачем тогда вообще расписание составлять???
20:15:02 14-04-2026
1 автобус на маршрут? И это все?
09:52:30 15-04-2026
"...В этом году в расписании нет маршрутов 112т и 114н,..."
Как нет, когда есть. Даже на скрине у вас есть.
Скрин, кстати, можно было сделать и по нормальному, оптимизировав ширину ячеек в xls-файле, чтобы не было вот этих ###
18:46:47 18-04-2026
Маршрут 119 в пятрицу вечером от солнечной поляны на дачи ОДИН рейс???? Это издевательство над народом!!!