НОВОСТИТранспорт

Дачные маршруты в Барнауле планируют запустить с 25 апреля

Для обслуживания 14 маршрутов выделено 18 автобусов

14 апреля 2026, 13:02, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru
Автобус / Фото: amic.ru

В Барнауле с 25 апреля при наступлении благоприятных погодных условий начнут работу сезонные автобусные маршруты для дачников, сообщает мэрия.

«В период садоводческого сезона будут курсировать 12 маршрутов: № 23, 111, 112, 113к, 114, 117э, 118/118э, 119/119ш, 124, 124к, 125 и 151», — рассказали в администрации города.

Для обслуживания 14 маршрутов выделено 18 автобусов. Расписание движения опубликовано на официальном сайте города.

Напомним, в 2025 году садоводческие маршруты запустили также с 25 апреля: 15 маршрутов обслуживали 22 единицы подвижного состава. 

Перестали работать дачные автобусы в прошлом году с 5 октября. Это было связано с уменьшением числа пассажиров и надвигающимся похолоданием.

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В огород и обратно. В Барнауле ищут перевозчиков для 12 дачных маршрутов

Не исключено, что в будущем власти опубликуют еще несколько закупок: в 2025 году таких направлений было несколько больше
НОВОСТИТранспорт
Барнаул дачный сезон общественный транспорт

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:10:38 14-04-2026

опять будет по пол автобуса 118 в день и посадка когда вздумается
зачем тогда вообще расписание составлять???

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:02 14-04-2026

1 автобус на маршрут? И это все?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:30 15-04-2026

"...В этом году в расписании нет маршрутов 112т и 114н,..."
Как нет, когда есть. Даже на скрине у вас есть.
Скрин, кстати, можно было сделать и по нормальному, оптимизировав ширину ячеек в xls-файле, чтобы не было вот этих ###

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

18:46:47 18-04-2026

Маршрут 119 в пятрицу вечером от солнечной поляны на дачи ОДИН рейс???? Это издевательство над народом!!!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров