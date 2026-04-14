Для обслуживания 14 маршрутов выделено 18 автобусов

14 апреля 2026, 13:02, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

В Барнауле с 25 апреля при наступлении благоприятных погодных условий начнут работу сезонные автобусные маршруты для дачников, сообщает мэрия.

«В период садоводческого сезона будут курсировать 12 маршрутов: № 23, 111, 112, 113к, 114, 117э, 118/118э, 119/119ш, 124, 124к, 125 и 151», — рассказали в администрации города.

Для обслуживания 14 маршрутов выделено 18 автобусов. Расписание движения опубликовано на официальном сайте города.

Напомним, в 2025 году садоводческие маршруты запустили также с 25 апреля: 15 маршрутов обслуживали 22 единицы подвижного состава.

Перестали работать дачные автобусы в прошлом году с 5 октября. Это было связано с уменьшением числа пассажиров и надвигающимся похолоданием.