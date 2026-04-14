Барнаульского маньяка Виталия Манишина этапировали в тюрьму

14 апреля 2026, 16:28, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: amic.ru, Лина Богомолова

Барнаульского серийного убийцу Виталия Манишина, признанного виновным в смерти 11 женщин и девушек, наконец отправили к месту отбывания наказания. По данным "КП-Барнаул", этапирование прошло около двух недель назад. Тюрьма, где он проведет ближайшие годы, находится в Сибири.

Первые семь лет Манишин будет содержаться именно в тюрьме, а не в колонии. Это означает строжайший камерный режим, который обычно применяется к особо опасным рецидивистам и тем, кто совершил особо тяжкие преступления. Передачи от родственников и свидания разрешаются только в исключительных случаях.

В конце февраля 2026 года Алтайский краевой суд рассмотрел апелляции на приговор. Сам Манишин не оспаривал 25 лет лишения свободы, его адвокат настаивал на самооговоре, а сестра одной из жертв требовала более сурового наказания.

Однако суд оставил приговор без изменений: семь лет в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда.

Прокуратура ранее поясняла: Манишину назначили максимально возможное наказание. За первое убийство, совершенное в 1989 году, ему могла грозить смертная казнь, но с 1997 года в России действует мораторий. А поскольку маньяка поймали спустя десятилетия, срок давности истек, и пожизненное заключение стало невозможным.

Напомним, Манишина задержали в 2023 году. С 1989 по 2000 год он убил 11 человек, большинство из которых — абитуриентки, которым он предлагал помощь с поступлением. Вывозя жертв в лес, он расправлялся с ними.

В 2000 году, испугавшись разоблачения, Манишин прекратил убивать. К моменту ареста он успел обзавестись семьей и сделать карьеру: работал главным ветеринаром, главой сельсовета и даже заместителем главы администрации Калманского района.