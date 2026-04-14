В Барнауле в четвертый раз пройдет Фестиваль балета "Лето пируэта"

Русский Московский балет представит зрителю четыре легендарные постановки

14 апреля 2026, 13:39, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина в течение трех дней — 13, 14 и 15 августа — пройдет Фестиваль балета "Лето пируэта".

«Вот уже четвертый год студия театральных технологий "Бенефис" проводит Фестиваль балета "Лето пируэта". Мероприятие будет проходить в Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Тюмени и Казани», — отмечается в анонсе.

Программа фестиваля:

Петр Чайковский — "Лебединое озеро" (6+), "Спящая красавица" (0+);

Сергей Прокофьев — "Ромео и Джульетта" (12+);

Адольф Адан — "Жизель" (12+).

Главные партии исполнят:

Дарья Бочкова — лауреат международного и всероссийских конкурсов, прима-балерина театра "Кремлевский балет";

Лев Брель — театр МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, экс-ведущий солист в труппе Г. Таранды "Имперский русский балет".

Продолжительность спектаклей по два часа с одним антрактом.