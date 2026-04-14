НОВОСТИЭкономика

ВТБ: каждый третий кредит россияне оформляют на ремонт

Рост кредитования на ремонт отражает стремление людей улучшить качество жизни здесь и сейчас, не дожидаясь идеальных условий

14 апреля 2026, 17:15, ИА Амител

Ремонт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Ремонт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Один из трех кредитов, выдаваемых в России, сейчас направляется на ремонт жилья, об этом свидетельствует исследование ВТБ, пишет "Газета.ru".

Россияне также используют кредиты для рефинансирования существующих долгов (20%), приобретения автомобилей и оплаты медицинских услуг (по 9%). На последнем месте по популярности находятся расходы на отпуск (5%).

Мужчины чаще обращаются за кредитами на ремонт, строительство и покупку машин. Женщины же предпочитают заботиться о здоровье и отдыхе: они берут займы на медицинские услуги и отпуск в полтора раза чаще мужчин. При этом семейные пары берут кредиты вдвое чаще, чем одинокие люди.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга активнее используют программы рефинансирования для снижения своей финансовой нагрузки — доля таких кредитов в этих городах составляет 24%, что выше среднего показателя по стране на 4 процентных пункта. В регионах кредиты на покупку автомобиля составляют 12%, что превышает среднероссийский уровень на 3 п.п.

«В этом году мы видим рост спроса на кредиты наличными благодаря смягчению денежно-кредитной политики Банка России и последовательному снижению процентных ставок. Заемщики стали более осознанно подходить к выбору кредитов: потребительское кредитование теперь используется для долгосрочных инвестиций в жилье, транспорт и здоровье. Рефинансирование также играет важную роль, помогая клиентам оптимизировать свои долги и перераспределять освободившиеся средства на новые цели», — сказал старший вице-президент и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Эксперт предупредил об уголовной ответственности за кредит, взятый при самозапрете

Если гражданин намеренно оформил заем после подачи заявления, его действия могут квалифицировать как мошенничество
НОВОСТИОбщество

Россия ремонт кредит

Комментарии 2

Avatar Picture
Саня мыло

18:00:16 14-04-2026

Каждый третий Россиянин оформляет кредит на ремонт. А каждый второй Россиянин врёт называя причину кредита лишь бы его одобрили... По факту не кто не контролирует расходование кредита....А ремонт это то что длится годами. Даже у тех кто делает не сам а нанимает ремонтную бригаду.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:05:06 14-04-2026

Недавно сообщали, что 80% заявок на кредит банками не одобрено. Из получивших каждый третий берет на ремонт. То есть примерно 5% нуждающихся в ремонте могут его себе позволить. Остальные живут в разрухе.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров