Рост кредитования на ремонт отражает стремление людей улучшить качество жизни здесь и сейчас, не дожидаясь идеальных условий

14 апреля 2026, 17:15, ИА Амител

Один из трех кредитов, выдаваемых в России, сейчас направляется на ремонт жилья, об этом свидетельствует исследование ВТБ, пишет "Газета.ru".

Россияне также используют кредиты для рефинансирования существующих долгов (20%), приобретения автомобилей и оплаты медицинских услуг (по 9%). На последнем месте по популярности находятся расходы на отпуск (5%).

Мужчины чаще обращаются за кредитами на ремонт, строительство и покупку машин. Женщины же предпочитают заботиться о здоровье и отдыхе: они берут займы на медицинские услуги и отпуск в полтора раза чаще мужчин. При этом семейные пары берут кредиты вдвое чаще, чем одинокие люди.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга активнее используют программы рефинансирования для снижения своей финансовой нагрузки — доля таких кредитов в этих городах составляет 24%, что выше среднего показателя по стране на 4 процентных пункта. В регионах кредиты на покупку автомобиля составляют 12%, что превышает среднероссийский уровень на 3 п.п.