Пострадали 17 человек

14 апреля 2026, 15:33, ИА Амител

Скорая помощь, госпитализация / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Турции вооруженный ученик напал на лицей, пострадали не менее 17 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah. Инцидент произошел в провинции Шанлыурфа.

Как отмечает турецкое издание, ученик профессионально-технического лицея в районе Сиверек ворвался в учебное заведение с дробовиком.

«Пострадали 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителей», — уточняет газета.

Отмечается, что нападавший покончил с собой.

Как уточняет Mash, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Большую часть учеников удалось эвакуировать сразу — затем спецназ провел операцию по освобождению заложников.

Ранее в Челябинске подросток с арбалетом и пистолетом напал на школу и выстрелил в одноклассницу. Пострадали пять человек, трем оказали помощь на месте.