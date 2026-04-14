Ученик с дробовиком напал на лицей в Турции
Пострадали 17 человек
14 апреля 2026, 15:33, ИА Амител
В Турции вооруженный ученик напал на лицей, пострадали не менее 17 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah. Инцидент произошел в провинции Шанлыурфа.
Как отмечает турецкое издание, ученик профессионально-технического лицея в районе Сиверек ворвался в учебное заведение с дробовиком.
«Пострадали 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителей», — уточняет газета.
Отмечается, что нападавший покончил с собой.
Как уточняет Mash, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Большую часть учеников удалось эвакуировать сразу — затем спецназ провел операцию по освобождению заложников.
Ранее в Челябинске подросток с арбалетом и пистолетом напал на школу и выстрелил в одноклассницу. Пострадали пять человек, трем оказали помощь на месте.
18:17:31 14-04-2026
как это "пострадали" поясните
19:30:54 14-04-2026
Гость (18:17:31 14-04-2026) как это "пострадали" поясните... Ранены, что не понятного то?