Барнаульцы смогут принять участие в выборе дизайн-проектов общественных территорий
Проголосовать можно на "Госуслугах" и очно через волонтеров
14 апреля 2026, 15:48, ИА Амител
В администрации Барнаула прошло совещание, посвященное предстоящему интернет-голосованию за выбор общественных территорий, которые благоустроят в 2027 году. Работы пройдут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Главная особенность этого года — на голосование выставят не сами территории, а их дизайн-проекты. Речь идет о трех объектах, где благоустройство уже начато, но требует завершения.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов подчеркнул, что голосование в выборе дизайн-проектов — это не просто формальность, а реальный инструмент влияния на городскую среду.
«Все жители города Барнаула могут принять участие в выборе дизайн-проекта общественных территорий. Данный национальный проект — это часть программы партии "Единая Россия". Депутатский корпус, вся наша команда "Единой России" будет активно принимать участие в определении дизайн-проекта наших общественных территорий», — заявил Перерядов.
Начальник отдела региональных программ краевого Минстроя Ольга Глушкова уточнила масштаб предстоящей кампании. В этом году по всему Алтайскому краю голосование за дизайн-проекты пройдет на 33 территориях.
Напомним, в 2026-м по нацпроекту в Барнауле продолжится благоустройство зеленой зоны в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова (парк им. Ленина) и общественной территории по адресу ул. Шумакова, 9. Начнутся работы по благоустройству аллеи Чепурко в границах улиц Чайковского и Куйбышева, которая заняла лидирующие позиции в голосовании прошлого года.
По два варианта возможного благоустройства на каждый из этих объектов будет предоставлено для голосования.
Проголосовать сможет любой житель города, достигший 14 лет. Сделать это можно двумя способами:
- первый — онлайн на сайте федеральной платформы zagorodsreda.gosuslugi.ru;
- второй — очно, через волонтеров, которые будут работать на общественных территориях и городских праздничных мероприятиях.
Для помощи горожанам в период голосования привлекут 100 волонтеров. Добровольцы будут дежурить в парках и скверах, а также выходить на городские праздники — подойти к ним и отдать свой голос сможет любой желающий.
«Это будут специально обученные волонтеры, они будут иметь бейдж и одеты в специальную форму. Поэтому если к вам подойдет такой человек и предложит проголосовать, то пугаться не нужно. Они будут работать на официальных площадках для голосования», — пояснил Воронков.
Таким образом, у каждого барнаульца есть шанс не остаться в стороне и лично повлиять на то, как будут выглядеть любимые места отдыха.
15:59:18 14-04-2026
Петр Васильевич, вы бы для начала клумбы которые сломав после спила деревьев в порядок привели, да и песок убрать не лишним будет ну,деревья не пилить которые парковкам мешают тоже хорошо и все будет нормально, город будет ухоженный и зеленый, какими и был до вашего начальства .
11:00:06 15-04-2026
более убогих, отсталых, абсолютно не продуманных проектов облагораживания еще поискать, это просто очередной распил бюджетных денег, на который жители Барнаула никак не могут повлиять. Парк им.Ленина, не прошло и года "облагораживанию", как все начало разваливаться! Вырубили деревья закатали все асфальтом под баскетбольные площадки, которые все разрушены уже))) в Сибири))) в вечной мерзлоте))) баскетбольные))) где 6 месяцев снег))) лето 1 месяц сухих дней едва наберется))) склон "холма" вдоль А.Петрова, где было любимое место ребятишек всю зиму кататься безопасно на плюшках засадили деревьями... и т.д. ...ну о чем можно вообще говорить...облагораживатели хр*новы