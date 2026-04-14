Барнаульцы смогут принять участие в выборе дизайн-проектов общественных территорий

Проголосовать можно на "Госуслугах" и очно через волонтеров

14 апреля 2026, 15:48, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула прошло совещание, посвященное предстоящему интернет-голосованию за выбор общественных территорий, которые благоустроят в 2027 году. Работы пройдут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Главная особенность этого года — на голосование выставят не сами территории, а их дизайн-проекты. Речь идет о трех объектах, где благоустройство уже начато, но требует завершения.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов подчеркнул, что голосование в выборе дизайн-проектов — это не просто формальность, а реальный инструмент влияния на городскую среду.

«Все жители города Барнаула могут принять участие в выборе дизайн-проекта общественных территорий. Данный национальный проект — это часть программы партии "Единая Россия". Депутатский корпус, вся наша команда "Единой России" будет активно принимать участие в определении дизайн-проекта наших общественных территорий», — заявил Перерядов.

Начальник отдела региональных программ краевого Минстроя Ольга Глушкова уточнила масштаб предстоящей кампании. В этом году по всему Алтайскому краю голосование за дизайн-проекты пройдет на 33 территориях.

Напомним, в 2026-м по нацпроекту в Барнауле продолжится благоустройство зеленой зоны в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова (парк им. Ленина) и общественной территории по адресу ул. Шумакова, 9. Начнутся работы по благоустройству аллеи Чепурко в границах улиц Чайковского и Куйбышева, которая заняла лидирующие позиции в голосовании прошлого года.

По два варианта возможного благоустройства на каждый из этих объектов будет предоставлено для голосования.

Проголосовать сможет любой житель города, достигший 14 лет. Сделать это можно двумя способами:

первый — онлайн на сайте федеральной платформы zagorodsreda.gosuslugi.ru;

второй — очно, через волонтеров, которые будут работать на общественных территориях и городских праздничных мероприятиях.

Для помощи горожанам в период голосования привлекут 100 волонтеров. Добровольцы будут дежурить в парках и скверах, а также выходить на городские праздники — подойти к ним и отдать свой голос сможет любой желающий.

«Это будут специально обученные волонтеры, они будут иметь бейдж и одеты в специальную форму. Поэтому если к вам подойдет такой человек и предложит проголосовать, то пугаться не нужно. Они будут работать на официальных площадках для голосования», — пояснил Воронков.

Таким образом, у каждого барнаульца есть шанс не остаться в стороне и лично повлиять на то, как будут выглядеть любимые места отдыха.