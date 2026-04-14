В Алтайском крае вода зашла в дома в селах Баево и Прослауха и не отступает

Населенные пункты серьезно пострадали от паводка

14 апреля 2026, 18:34, ИА Амител

Паводок в Санниково весной 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае жители Баевского района сообщили о подтоплении домов в селах Баево и Прослауха. Вода зашла в жилые помещения и не отступает уже третьи сутки, при этом в ряде домов ее уровень достигает около 30 сантиметров, написали читатели amic.ru.

Как отмечают местные жители, населенные пункты серьезно пострадали от паводка. По их оценке, текущая ситуация оказалась сложнее, чем во время половодья 2024 года, которое ранее считалось масштабным.

В результате подтопления оказались повреждены жилые дома, а также находящееся внутри имущество — мебель, бытовая техника и личные вещи. Люди сообщают, что многие из них только в прошлом году завершили восстановление жилья после предыдущего паводка и до сих пор выплачивают кредиты, связанные с ремонтом.

По словам жителей, к возможному подъему воды они готовились: поднимали мебель и старались защитить имущество, однако столь высокий уровень подтопления оказался неожиданным. На данный момент вода продолжает стоять в домах, а ущерб, по их оценкам, увеличивается.

Ранее amic.ru сообщал, что паводок в Тальменском районе остается напряженным.