В России изменили правила подсчета стажа для страховых пенсий

Это позволит увеличить размер пенсий для родителей, воспитывающих пятерых и более детей

14 апреля 2026, 12:01, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий. Нововведения затронут родителей близнецов, многодетные семьи и обладателей "сельского" стажа, пишет РИА Новости.

Изменения касаются учета в страховом стаже периодов отпуска по уходу за ребенком до полутора лет — такие периоды, как и раньше, засчитываются при установлении страховой пенсии наряду с периодами работы.

Главное новшество: исключено ранее действовавшее ограничение, по которому суммарная продолжительность такого "декретного" стажа не могла превышать шести лет.

Благодаря отмене лимита теперь будет учитываться все время ухода за детьми до полутора лет. Это позволит увеличить размер пенсий для родителей, воспитывающих пятерых и более детей: если раньше в стаж засчитывался отпуск по уходу максимум за четырьмя детьми, то теперь ограничения сняты.

Аналогичные уточнения внесены в правила исчисления стажа работы в сельском хозяйстве. Он дает право на ежемесячную надбавку к страховым пенсиям по старости и инвалидности для неработающих пенсионеров, которые живут на селе и проработали в аграрном секторе не менее 30 лет.

«Размер такой доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, и она сохраняется даже при переезде пенсионера в город. Теперь в "сельский" стаж также будут включать все время ухода за детьми до полутора лет без каких‑либо ограничений. Кроме того, скорректирован порядок учета страхового стажа для родителей при многоплодной беременности. Теперь в стаж суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым из детей», — говорится в публикации.

Например, при рождении двойни в стаж засчитают три года, при рождении тройни — максимум 4,5 года, а если в семье появились сразу четверо детей и родитель находился в отпуске до достижения ими полутора лет, к стажу прибавят шесть лет.

При этом никаких ограничений по общей продолжительности учитываемого стажа в таких случаях больше нет.