Услуги возобновляют в течение двух дней после уплаты долга

14 апреля 2026, 15:55, ИА Амител

В случае образования задолженности по коммунальным услугам предусмотрены конкретные меры, которые определяются Жилищным кодексом и правительственными постановлениями Российской Федерации, сообщила в интервью RT Ольга Епифанова, бывший сенатор, арбитражный управляющий Минюста и председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР).

По словам Епифановой, закон предусматривает постепенное усиление санкций для должников. Через 31 день после просрочки начисляются пени: сначала — в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка за каждый день (до 90 дней), затем — в размере 1/130 ставки.

«Если долг превышает два месячных платежа, поставщик услуг может ограничить или полностью прекратить предоставление ресурсов. Это может включать отключение электричества, газа и горячей воды, а также уменьшение подачи холодной воды и отопления. Должника обязаны уведомить об этом письменно за 20 дней», — добавила она.

При дальнейшем накоплении задолженности управляющая компания может подать в суд. Это обычно происходит, когда долг превышает 20 тысяч рублей или остается неоплаченным более трех месяцев. После судебного решения и при отсутствии оплаты в течение десяти дней может быть наложен исполнительский сбор. С 9 января 2026 года его сумма составит 12% от общей задолженности, но не менее 2 тысяч рублей для физических лиц. При долге от 30 тысяч рублей может быть ограничено право на выезд за границу.

Ольга Епифанова отметила, что проблема просрочек особенно остро стоит для социально незащищенных категорий граждан — пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей и малообеспеченных. Она предложила рассмотреть возможность создания механизма рассрочки платежей, который позволил бы оплачивать задолженность частями без начисления пеней при наличии объективных трудностей.

Она напомнила, что в России действует система жилищных субсидий, компенсирующих часть расходов на коммунальные услуги, если они превышают установленную долю семейного бюджета. Условия получения этой поддержки могут различаться в зависимости от региона.