В России упал спрос на санатории из-за высокой стоимости отдыха

Туристы выбирают обычные отели из-за разницы в цене

14 апреля 2026, 13:41, ИА Амител

Отдых в санатории / Фото: amic.ru

Спрос на услуги санаториев в России сократился на 15% по сравнению с прошлым годом. Это падение в 1,5–2 раза сильнее, чем снижение спроса на внутреннем туристическом рынке в целом, сообщает "Коммерсант".

Причина — в цене. Отдых в здравницах традиционно дороже, чем в классических отелях. Если сутки на двоих в гостинице среднего сегмента с завтраком стоят около 7–8 тысяч рублей, то санаторий с лечением обойдется уже в 17–20 тысяч рублей. Туристы отказываются от дорогого варианта в первую очередь.

Сами санатории тоже страдают: из-за повышения НДС на ресурсы поставщиков и роста других издержек их рентабельность снижается. Однако объекты премиум-класса чувствуют себя увереннее — их гости менее склонны экономить.