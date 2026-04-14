В России упал спрос на санатории из-за высокой стоимости отдыха
Туристы выбирают обычные отели из-за разницы в цене
14 апреля 2026, 13:41, ИА Амител
Спрос на услуги санаториев в России сократился на 15% по сравнению с прошлым годом. Это падение в 1,5–2 раза сильнее, чем снижение спроса на внутреннем туристическом рынке в целом, сообщает "Коммерсант".
Причина — в цене. Отдых в здравницах традиционно дороже, чем в классических отелях. Если сутки на двоих в гостинице среднего сегмента с завтраком стоят около 7–8 тысяч рублей, то санаторий с лечением обойдется уже в 17–20 тысяч рублей. Туристы отказываются от дорогого варианта в первую очередь.
Сами санатории тоже страдают: из-за повышения НДС на ресурсы поставщиков и роста других издержек их рентабельность снижается. Однако объекты премиум-класса чувствуют себя увереннее — их гости менее склонны экономить.
Когда отдых в Зудилово стоит дороже чем Турция или Тайланд, выбор очевиден.
Это ещё не ушло то поколение для которых санаторий в принципе рассматривается как вариант отдыха
14:30:03 14-04-2026
да многие санатории выезжали только за счет то что к примеру 90% платит профсоюз а 10% работник типа РЖД и т.п. Цыфры и организация ясно дело про примерные.
Сейчас видимо и такие больше монополии стали немного экономить. А уж за свои заработанные выбор очевидно не в пользу санаториев...
14:39:50 14-04-2026
18:19:13 14-04-2026
ну да, на недельку 50 000