В России хотят создать Национальную информационную платформу на базе "Дзена"

Отбор СМИ для новостного блока будет проводить правительство, оно же назначит оператора платформы на пять лет

14 апреля 2026, 12:33, ИА Амител

Чтение новостей / Фото: Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В мае в Госдуму внесут законопроект о создании в России Национальной информационной платформы на базе сервиса "Дзен", сообщает "Коммерсант".

Документ предусматривает поправки в закон "Об информации", которые обяжут поисковики, соцсети, маркетплейсы и видеосервисы интегрировать новостной блок "Дзена" в свои приложения и сайты.

Для онлайн‑платформ с аудиторией более 5 млн пользователей требование вступит в силу сразу после принятия закона, остальным предоставят отсрочку сроком до шести месяцев.

На главных страницах площадок появится виджет с топ‑5 новостей, а на некоторых ресурсах дополнительно разместят кнопку с переходом к подборке из топ‑15 материалов.

«Отбор СМИ для наполнения новостного блока будет осуществлять правительство — оно же назначит оператора платформы сроком на пять лет. Монетизация проекта запланирована за счет рекламы: 50% доходов будут направляться площадкам, разместившим виджет, оставшаяся часть пойдет на поддержку медиа», — говорится в сообщении.

Инициатива выдвинута на фоне снижения аудитории традиционных СМИ, которое с 2022 года составило от 30 до 70%.