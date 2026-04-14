Общество

В России хотят создать Национальную информационную платформу на базе "Дзена"

Отбор СМИ для новостного блока будет проводить правительство, оно же назначит оператора платформы на пять лет

14 апреля 2026, 12:33, ИА Амител

Чтение новостей / Фото: Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
В мае в Госдуму внесут законопроект о создании в России Национальной информационной платформы на базе сервиса "Дзен", сообщает "Коммерсант".

Документ предусматривает поправки в закон "Об информации", которые обяжут поисковики, соцсети, маркетплейсы и видеосервисы интегрировать новостной блок "Дзена" в свои приложения и сайты. 

Для онлайн‑платформ с аудиторией более 5 млн пользователей требование вступит в силу сразу после принятия закона, остальным предоставят отсрочку сроком до шести месяцев.

На главных страницах площадок появится виджет с топ‑5 новостей, а на некоторых ресурсах дополнительно разместят кнопку с переходом к подборке из топ‑15 материалов.

«Отбор СМИ для наполнения новостного блока будет осуществлять правительство — оно же назначит оператора платформы сроком на пять лет. Монетизация проекта запланирована за счет рекламы: 50% доходов будут направляться площадкам, разместившим виджет, оставшаяся часть пойдет на поддержку медиа», — говорится в сообщении.

Инициатива выдвинута на фоне снижения аудитории традиционных СМИ, которое с 2022 года составило от 30 до 70%.

Комментарии 6

Гость

12:37:52 14-04-2026

Только правильные и проверенные новости, УРА!!!

Гость

13:47:34 14-04-2026

И в чей же это карман денежки пойдут... Надо было что-то более помойное выбрать, да уже некуда)

Гость

14:31:13 14-04-2026

"Инициатива выдвинута на фоне снижения аудитории традиционных СМИ, которое с 2022 года составило от 30 до 70%."

Удивительно дело! А в с 1 апреля 2026 наверное еще больше упало

Гость

14:31:54 14-04-2026

Зато сразу можно будет узнать 5 самых лживых новостей на текущий момент

Гость

15:58:38 14-04-2026

Недавно зашел на почту mail.ru, а там реклама. На gmail.com нет рекламы.

Гость

18:44:03 14-04-2026

Как передовица газеты Правда.

