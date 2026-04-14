В России хотят создать Национальную информационную платформу на базе "Дзена"
Отбор СМИ для новостного блока будет проводить правительство, оно же назначит оператора платформы на пять лет
14 апреля 2026, 12:33, ИА Амител
В мае в Госдуму внесут законопроект о создании в России Национальной информационной платформы на базе сервиса "Дзен", сообщает "Коммерсант".
Документ предусматривает поправки в закон "Об информации", которые обяжут поисковики, соцсети, маркетплейсы и видеосервисы интегрировать новостной блок "Дзена" в свои приложения и сайты.
Для онлайн‑платформ с аудиторией более 5 млн пользователей требование вступит в силу сразу после принятия закона, остальным предоставят отсрочку сроком до шести месяцев.
На главных страницах площадок появится виджет с топ‑5 новостей, а на некоторых ресурсах дополнительно разместят кнопку с переходом к подборке из топ‑15 материалов.
«Отбор СМИ для наполнения новостного блока будет осуществлять правительство — оно же назначит оператора платформы сроком на пять лет. Монетизация проекта запланирована за счет рекламы: 50% доходов будут направляться площадкам, разместившим виджет, оставшаяся часть пойдет на поддержку медиа», — говорится в сообщении.
Инициатива выдвинута на фоне снижения аудитории традиционных СМИ, которое с 2022 года составило от 30 до 70%.
12:37:52 14-04-2026
Только правильные и проверенные новости, УРА!!!
13:47:34 14-04-2026
И в чей же это карман денежки пойдут... Надо было что-то более помойное выбрать, да уже некуда)
14:31:13 14-04-2026
"Инициатива выдвинута на фоне снижения аудитории традиционных СМИ, которое с 2022 года составило от 30 до 70%."
Удивительно дело! А в с 1 апреля 2026 наверное еще больше упало
14:31:54 14-04-2026
Зато сразу можно будет узнать 5 самых лживых новостей на текущий момент
15:58:38 14-04-2026
Недавно зашел на почту mail.ru, а там реклама. На gmail.com нет рекламы.
18:44:03 14-04-2026
Как передовица газеты Правда.