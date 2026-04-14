Психиатр развеял главный миф о весеннем обострении

Реальные проблемы начинаются еще зимой из-за погоды и нежелания пациентов ходить к врачу

14 апреля 2026, 14:01, ИА Амител

Депрессия / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

Весеннее обострение у людей вызвано не самим сезоном, а социальными механизмами. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Этим термином принято объяснять странное поведение коллег, вспышки гнева, апатию и тревогу. Действительно, люди с психическими расстройствами или предрасположенные к ним чаще страдают от обострений весной и осенью. Но, по словам врача, реальные проблемы начинаются еще зимой.

«Самое трудное время — декабрь, январь, когда холодно, темно, высокая влажность, перепады давления, снегопады. В это время людям лениво идти к врачу, они перестают принимать лекарства. Так и начинаются сбои», — пояснил психиатр.

Заметными эти изменения становятся только весной, когда достигают пика. Осенью же обострения происходят на фоне окончания каникул и лета, когда активно нарастает социальный стресс.