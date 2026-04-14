Бизнесмен из Краснодара подал в суд на "Роскосмос" из-за робота Федора

14 апреля 2026, 11:44, ИА Амител

Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Индивидуальный предприниматель из Краснодара Сергей Виткин обратился в суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить правовую охрану товарного знака Skybot F‑850, принадлежащего "Роскосмосу".

Позывной Skybot F‑850 носил антропоморфный робот "Федор" (FEDOR), который в 2019 году побывал на Международной космической станции, — об этом говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Иск против "Роскосмоса" поступил в суд 3 апреля, рассмотрение дела назначено на 18 мая. Истец считает, что правообладатель в настоящее время не использует данный товарный знак. "Роскосмос" зарегистрировал словесный знак Skybot F‑850 в 2020 году — он распространяется на широкий перечень товаров и услуг.

Антропоморфный робот‑спасатель FEDOR (Skybot F‑850) был разработан НПО "Андроидная техника" и ФПИ по заказу МЧС России. В августе 2019 года робот совершил полет на МКС на корабле "Союз МС‑14". Он занял центральное кресло командира и выполнил на станции несколько простых операций.

Весной 2022 года FEDOR был передан Центру подготовки космонавтов имени Гагарина. В ЦПК планировали провести с роботом новые исследования — их результаты, как ожидалось, должны были помочь эффективнее выполнять работы на внешней поверхности будущей Российской орбитальной станции с помощью телеуправляемых роботов, а также повысить качество подготовки космонавтов.