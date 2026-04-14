Врач назвала блюдо, которое несовместимо с пловом

Плов сам по себе содержит много жира, так как в нем используется бараний курдюк и растительное масло

14 апреля 2026, 12:48, ИА Амител

Узбекский плов / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Туристы из России, отправляясь поесть плов в Среднюю Азию, должны помнить, что с пловом нельзя есть салаты, заправленные майонезом, рассказала РИА Новости врач‑гепатолог Татьяна Васильева.

Ранее сервис для покупки авиабилетов сообщил, что Узбекистан — наиболее популярное среди россиян направление для отпуска на предстоящие майские праздники. Туристов на узбекском застолье ждет главное искушение местной кухни — плов.

«С пловом едят только сам плов, салат с помидорами ачик‑чучук, пьют зеленый чай и едят простую лепешку. Никаких салатов с майонезом, ничего подобного быть не должно», — предупредила Васильева.

Врач уточнила, что плов сам по себе содержит много жира, в нем используется бараний курдюк и растительное масло, а добавление майонеза резко увеличивает калорийность блюда — это создает повышенную нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Гепатолог также отметила, что безопасность гастрономического опыта для туриста зависит не только от сочетания блюд, но и от выбора заведения, а также от осведомленности о собственной истории здоровья.

«Нужно обращать внимание на состояние своей поджелудочной железы, желудка… Садясь за стол, нужно просто помнить об этом», — добавила Васильева.

В Узбекистане стандартная порция плова, как правило, составляет 250–400 граммов, а его стоимость варьируется от 35 тысяч до 60 тысяч сумов (3–5 долларов). В республике семейные мероприятия, где подают плов, традиционно проводят в первой половине дня, хотя в ресторанах и на праздниках это блюдо доступно в любое время.