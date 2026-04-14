НОВОСТИЭкономика

Депутат ГД посоветовал россиянам хранить деньги в облигациях

Перед инвестированием важно оценить свои финансовые цели

14 апреля 2026, 16:45, ИА Амител

Деньги / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Деньги / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сегодня одними из самых надежных способов хранения денег являются банковские вклады и облигации, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также отметил в интервью НСН, что Россия занимает лидирующие позиции по числу граждан, предпочитающих хранить свои сбережения в банках.

«Наша страна входит в первую четверку государств, где население активно пользуется банковскими счетами. По его словам, около 85% денежных средств, находящихся в распоряжении граждан, размещены на банковских депозитах», — подчеркнул парламентарий.

Аксаков также отметил, что многие россияне предпочитают хранить наличные деньги, что иногда обусловлено религиозными убеждениями. В некоторых случаях вера запрещает получение процентов по вкладам.

Несмотря на это, уровень доверия к банкам среди россиян остается высоким и значительно превышает показатели многих других стран. Вклады продолжают оставаться одним из самых привлекательных способов инвестирования, уступая лишь облигациям государственных компаний, которые иногда предлагают более высокую доходность, заключил Аксаков.

Ранее эксперты рассказали, когда россияне начнут уходить из депозитов.

Банк России / Фото: amic.ru

Эксперт: к маю банки снизят максимальные ставки по вкладам ниже 13%

Вкладчикам стоит внимательно следить за календарем заседаний ЦБ и оперативно реагировать на изменения условий в банках
НОВОСТИЭкономика

Экономика Россия деньги банки

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

16:53:07 14-04-2026

Россияне и так уже второй год наращивают этот денежный навес в облигациях государственных и частных под 20%. Куда только потом этому всему капиталу деваться? Уйдет в повышение ценников в магазине, в недвижимость, в тачки? Или в гиперинфляцию, либо шоковую девальвацию рубля? Я не вижу куда столько ликвидности можно будет направить экологично, кроме как обесценить и подздуть пузырь.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

16:53:24 14-04-2026

У моей 90-летней матери до сих пор есть облигации с советских лет, И????

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:29 14-04-2026

Светлана (16:53:24 14-04-2026) У моей 90-летней матери до сих пор есть облигации с советски... Можно печку в бане разжигать, ок?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:17 14-04-2026

Светлана (16:53:24 14-04-2026) У моей 90-летней матери до сих пор есть облигации с советски...
При кризисе в бумажной промышленности, можно будет воспользоваться этими облигациями.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:36 14-04-2026

Жуликам и ворам доверять деньги? Сам небось за бугром прячет...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:18 14-04-2026

Чувствую что мы с вами накануне грандиозного финансового шухера

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:15:54 14-04-2026

"Депутат ГД посоветовал россиянам хранить деньги в облигациях"------------------ Вот пусть он сам хранит их в облигациях, а у меня пенсия только на один месяц.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Саня мыло

18:04:57 14-04-2026

Облигации не золото. Инфляция придет и средства обесценятся. Храните деньги в золоте. В банках есть металлические счета. Если хотите заработать храните в вкладах или наоборот опительных счетах. Если вы купили чью-то облигацию вы просто подарили свои деньги. Вы не сможете их вовремя забрать если что.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:59 14-04-2026

Саня мыло (18:04:57 14-04-2026) Облигации не золото. Инфляция придет и средства обесценятся.... Видел спреды на золото, когда всё в начале этого года взлетело? Омс плохой варик. По вкладам за прошедшие 2 года было из воздуха за счёт высокой ключевой ставки сгенерировано 17 трлн рублей новых денег, в этом году ещё ожидаем плюсм новых денег 13 трлн и это суммарно новых денег 30 трлн, а ещё есть тело депозитов) вот и думайте что будет с рублем. Я давно писал на амике сейчас время не сохранять, а тратить. Здоровье, образование, ремонты, что угодно. Девальнуть ЦБ не может в моменте - у нас положительное сальдо торгового баланса. Инфляцией можно сдуть, поэтому загоняют в сберегательную модель, держат высокий ключ, как только ключ пойдёт вниз плохо станет всем.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:14 14-04-2026

Гость (19:02:59 14-04-2026) Видел спреды на золото, когда всё в начале этого года взлете...
Кириенко до сих пор на арене, могут попросить и второй раз выйти...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:46:58 14-04-2026

В золоте , но однозначно в металле!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:57:53 14-04-2026

Гость (18:46:58 14-04-2026) В золоте , но однозначно в металле!...
Не смешите! Приобретаете как слиток, а сдаёте как металлолом. А в случае грандиозного шухера, как здесь написали, геморроя с превращением этого металла в платёжную единицу будет ещё больше и ооочень небезопасно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:16:48 15-04-2026

Гость (19:57:53 14-04-2026) Не смешите! Приобретаете как слиток, а сдаёте как металл... А кто вас заставляет его завтра сдавать, слиток этот?

Купил - поклади в кубышку. Купил - поклади. Главное, не трынди никому об этом, чтобы к тебе революционные матросы с паяльником не пришли.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:49 14-04-2026

Я храню деньги в еде. Купил еды , и спас зарплату от инфляции за месяц.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:20 14-04-2026

Банки приняли от граждан настоящие, советские деньги, а вернули им буржуйские, обесцененные по сговору с властью на три порядка!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров