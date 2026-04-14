Депутат ГД посоветовал россиянам хранить деньги в облигациях
Перед инвестированием важно оценить свои финансовые цели
14 апреля 2026, 16:45, ИА Амител
Сегодня одними из самых надежных способов хранения денег являются банковские вклады и облигации, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также отметил в интервью НСН, что Россия занимает лидирующие позиции по числу граждан, предпочитающих хранить свои сбережения в банках.
«Наша страна входит в первую четверку государств, где население активно пользуется банковскими счетами. По его словам, около 85% денежных средств, находящихся в распоряжении граждан, размещены на банковских депозитах», — подчеркнул парламентарий.
Аксаков также отметил, что многие россияне предпочитают хранить наличные деньги, что иногда обусловлено религиозными убеждениями. В некоторых случаях вера запрещает получение процентов по вкладам.
Несмотря на это, уровень доверия к банкам среди россиян остается высоким и значительно превышает показатели многих других стран. Вклады продолжают оставаться одним из самых привлекательных способов инвестирования, уступая лишь облигациям государственных компаний, которые иногда предлагают более высокую доходность, заключил Аксаков.
16:53:07 14-04-2026
Россияне и так уже второй год наращивают этот денежный навес в облигациях государственных и частных под 20%. Куда только потом этому всему капиталу деваться? Уйдет в повышение ценников в магазине, в недвижимость, в тачки? Или в гиперинфляцию, либо шоковую девальвацию рубля? Я не вижу куда столько ликвидности можно будет направить экологично, кроме как обесценить и подздуть пузырь.
16:53:24 14-04-2026
У моей 90-летней матери до сих пор есть облигации с советских лет, И????
17:45:29 14-04-2026
Светлана (16:53:24 14-04-2026) У моей 90-летней матери до сих пор есть облигации с советски... Можно печку в бане разжигать, ок?
18:02:17 14-04-2026
При кризисе в бумажной промышленности, можно будет воспользоваться этими облигациями.
16:54:36 14-04-2026
Жуликам и ворам доверять деньги? Сам небось за бугром прячет...
16:56:18 14-04-2026
Чувствую что мы с вами накануне грандиозного финансового шухера
17:15:54 14-04-2026
"Депутат ГД посоветовал россиянам хранить деньги в облигациях"------------------ Вот пусть он сам хранит их в облигациях, а у меня пенсия только на один месяц.
18:04:57 14-04-2026
Облигации не золото. Инфляция придет и средства обесценятся. Храните деньги в золоте. В банках есть металлические счета. Если хотите заработать храните в вкладах или наоборот опительных счетах. Если вы купили чью-то облигацию вы просто подарили свои деньги. Вы не сможете их вовремя забрать если что.
19:02:59 14-04-2026
Саня мыло (18:04:57 14-04-2026) Облигации не золото. Инфляция придет и средства обесценятся.... Видел спреды на золото, когда всё в начале этого года взлетело? Омс плохой варик. По вкладам за прошедшие 2 года было из воздуха за счёт высокой ключевой ставки сгенерировано 17 трлн рублей новых денег, в этом году ещё ожидаем плюсм новых денег 13 трлн и это суммарно новых денег 30 трлн, а ещё есть тело депозитов) вот и думайте что будет с рублем. Я давно писал на амике сейчас время не сохранять, а тратить. Здоровье, образование, ремонты, что угодно. Девальнуть ЦБ не может в моменте - у нас положительное сальдо торгового баланса. Инфляцией можно сдуть, поэтому загоняют в сберегательную модель, держат высокий ключ, как только ключ пойдёт вниз плохо станет всем.
19:51:14 14-04-2026
Кириенко до сих пор на арене, могут попросить и второй раз выйти...
18:46:58 14-04-2026
В золоте , но однозначно в металле!
19:57:53 14-04-2026
Не смешите! Приобретаете как слиток, а сдаёте как металлолом. А в случае грандиозного шухера, как здесь написали, геморроя с превращением этого металла в платёжную единицу будет ещё больше и ооочень небезопасно.
15:16:48 15-04-2026
Гость (19:57:53 14-04-2026) Не смешите! Приобретаете как слиток, а сдаёте как металл... А кто вас заставляет его завтра сдавать, слиток этот?
Купил - поклади в кубышку. Купил - поклади. Главное, не трынди никому об этом, чтобы к тебе революционные матросы с паяльником не пришли.
18:47:49 14-04-2026
Я храню деньги в еде. Купил еды , и спас зарплату от инфляции за месяц.
21:01:20 14-04-2026
Банки приняли от граждан настоящие, советские деньги, а вернули им буржуйские, обесцененные по сговору с властью на три порядка!