14 апреля 2026, 16:45, ИА Амител

Деньги / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сегодня одними из самых надежных способов хранения денег являются банковские вклады и облигации, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также отметил в интервью НСН, что Россия занимает лидирующие позиции по числу граждан, предпочитающих хранить свои сбережения в банках.

«Наша страна входит в первую четверку государств, где население активно пользуется банковскими счетами. По его словам, около 85% денежных средств, находящихся в распоряжении граждан, размещены на банковских депозитах», — подчеркнул парламентарий.

Аксаков также отметил, что многие россияне предпочитают хранить наличные деньги, что иногда обусловлено религиозными убеждениями. В некоторых случаях вера запрещает получение процентов по вкладам.

Несмотря на это, уровень доверия к банкам среди россиян остается высоким и значительно превышает показатели многих других стран. Вклады продолжают оставаться одним из самых привлекательных способов инвестирования, уступая лишь облигациям государственных компаний, которые иногда предлагают более высокую доходность, заключил Аксаков.

Ранее эксперты рассказали, когда россияне начнут уходить из депозитов.