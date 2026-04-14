Пятерых жителей Барнаула арестовали за создание наркомагазина с широким ассортиментом
В магазине продавали запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения
14 апреля 2026, 11:53, ИА Амител
В Алтайском крае под стражу взяли пятерых жителей Барнаула в возрасте от 21 до 57 лет, создавших интернет-магазин по продаже наркотиков, сообщает региональное МВД.
«В теневом магазине предлагались к приобретению запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения: гашиш, аналог масла каннабиса и марихуана», — рассказали в ведомстве.
Часть наркотиков приобретали оптовыми партиями в даркнете, а часть производили сами.
Так, 27-летний инициатор незаконного бизнеса в доме своих родителей выращивал коноплю и галлюциногенные грибы. К этой деятельности он приобщил отца, который ухаживал за растениями.
«Двух своих младших товарищей привлек в качестве фасовщиков и раскладчиков. Третий занимался ведением интернет-площадки», — отметили в МВД.
По адресам проживания задержанных полицейские изъяли 26 кустов "дурман-травы" и удобрения для культивации, около 300 граммов готовой марихуаны, 66 граммов гашиша, 142 грамма синтетического аналога гашишного масла, сушеные псилоцибиновые грибы.
Ранее в Алтайском крае задержали десятерых участников наркосообщества, которые занимались сбытом мефедрона и легализацией преступных доходов.
12:39:08 14-04-2026
Как назывался магазин то?
16:58:18 14-04-2026
Бизнес однако...