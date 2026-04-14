Реальное число "невыездных" граждан может быть ниже: на одного человека порой приходится несколько постановлений

14 апреля 2026, 14:15, ИА Амител

К концу 2026 года число россиян с ограничениями на выезд за границу, вероятно, увеличится, рассказала "Газете.ru" экономист Юлия Кузнецова. Она добавила, что их станет на 18% больше, что составит от 9,8 до 10,5 млн.

Кузнецова пояснила, что на начало 2026 года в системе уже зарегистрировано 8,9 млн постановлений о запрете на выезд. Изменения 2023 года сделали эти ограничения бессрочными: они снимаются не автоматически через шесть месяцев, а остаются в силе до погашения долга или завершения исполнительного производства. Это означает, что даже при меньшем количестве новых постановлений общий массив ограничений продолжает расти.

«Базово я бы ожидала к декабрю 2026 года диапазон 9,8–10,5 млн действующих ограничений. Для снижения их числа необходимо, чтобы темпы снятия постановлений превысили темпы их появления. Однако текущая статистика указывает на противоположное: система продолжает работать в режиме накопленного остатка. Поэтому более вероятным сценарием представляется новый рекорд к концу 2026 года, чем стабилизация на текущем уровне», — отметила эксперт.

Кузнецова также подчеркнула, что нельзя исключать ухудшения платежной дисциплины россиян в этом году, что может привести к росту числа новых исполнительных производств и, как следствие, ограничений на выезд.

На одного человека может приходиться несколько исполнительных производств, а значит, и несколько ограничений. Поэтому количество граждан, которым запрещен выезд, может быть меньше общего числа действующих постановлений, заключила специалист.