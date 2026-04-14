Число "невыездных" россиян может достичь 10,5 млн к декабрю
Реальное число "невыездных" граждан может быть ниже: на одного человека порой приходится несколько постановлений
14 апреля 2026, 14:15, ИА Амител
К концу 2026 года число россиян с ограничениями на выезд за границу, вероятно, увеличится, рассказала "Газете.ru" экономист Юлия Кузнецова. Она добавила, что их станет на 18% больше, что составит от 9,8 до 10,5 млн.
Кузнецова пояснила, что на начало 2026 года в системе уже зарегистрировано 8,9 млн постановлений о запрете на выезд. Изменения 2023 года сделали эти ограничения бессрочными: они снимаются не автоматически через шесть месяцев, а остаются в силе до погашения долга или завершения исполнительного производства. Это означает, что даже при меньшем количестве новых постановлений общий массив ограничений продолжает расти.
«Базово я бы ожидала к декабрю 2026 года диапазон 9,8–10,5 млн действующих ограничений. Для снижения их числа необходимо, чтобы темпы снятия постановлений превысили темпы их появления. Однако текущая статистика указывает на противоположное: система продолжает работать в режиме накопленного остатка. Поэтому более вероятным сценарием представляется новый рекорд к концу 2026 года, чем стабилизация на текущем уровне», — отметила эксперт.
Кузнецова также подчеркнула, что нельзя исключать ухудшения платежной дисциплины россиян в этом году, что может привести к росту числа новых исполнительных производств и, как следствие, ограничений на выезд.
На одного человека может приходиться несколько исполнительных производств, а значит, и несколько ограничений. Поэтому количество граждан, которым запрещен выезд, может быть меньше общего числа действующих постановлений, заключила специалист.
14:56:11 14-04-2026
Чубайс вылетел без промблем.
15:23:20 14-04-2026
Мусик (14:56:11 14-04-2026) Чубайс вылетел без промблем.... это другое!
15:27:16 14-04-2026
Мусик (14:56:11 14-04-2026) Чубайс вылетел без промблем....
Да и Олевич тоже
16:33:51 14-04-2026
Примерно каждый 10й взрослый гражданин
17:21:28 14-04-2026
Армия крепостных увеличивается.
17:57:55 14-04-2026
Так и посчитай число людей, а не постановлений, которое известно, коли экономист- специалист.
19:45:41 14-04-2026
Это должников-неплательщиков столько? Кошмар. А чем они отдавать будут? А кто за них заплатит? На кого убытки спишут?
20:47:09 14-04-2026
Гость (19:45:41 14-04-2026) Это должников-неплательщиков столько? Кошмар. А чем они отда... Шинник вчера брался за всех заплатить.