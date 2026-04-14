Пострадали двое детей. Стали известны подробности столкновения маршрутки с опорой в Бийске

14 апреля 2026, 18:01, ИА Амител

В Бийске 14 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие: пассажирский автобус № 47 врезался в опору на улице Калинина. В результате аварии пострадали три человека, среди них двое детей.

Как сообщили в надзорном ведомстве, по поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева территориальная прокуратура организовала проверку — оценивается соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также устанавливаются причины и условия, приведшие к происшествию.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. О характере полученных травм не уточняется.

Параллельно проверку по факту ДТП проводят сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В прокуратуре отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе в сфере профилактики травматизма, организации движения и содержания улично-дорожной сети. Проверка продолжается.