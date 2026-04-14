В Барнауле мужчина разбил все окна в офисе банка

Другие окна не трогал

14 апреля 2026, 11:01, ИА Амител

Мужчина разбил все окна в офисе банка / Фото: "Подслушано Барнаул"

В Барнауле неизвестный мужчина разбил все окна в офисе банка на проспекте Ленина, 45, сообщает "Подслушано Барнаул". Инцидент произошел во вторник ночью, 14 апреля.

«Прибыла полиция, задержали мужчину или нет, неизвестно», — говорится в сообщении.

