В Барнауле мужчина разбил все окна в офисе банка
Другие окна не трогал
14 апреля 2026, 11:01, ИА Амител
Мужчина разбил все окна в офисе банка / Фото: "Подслушано Барнаул"
В Барнауле неизвестный мужчина разбил все окна в офисе банка на проспекте Ленина, 45, сообщает "Подслушано Барнаул". Инцидент произошел во вторник ночью, 14 апреля.
«Прибыла полиция, задержали мужчину или нет, неизвестно», — говорится в сообщении.
Ранее в Барнауле задержали заводчанина, который одевался "как капуста" и грабил офисы микрозаймов. Мужчина всегда действовал по одному сценарию.
11:05:33 14-04-2026
Новый Раскольников!, вышел в ночи вершить правосудие!, жертва политики потребления.....
11:24:53 14-04-2026
Медведь-шатун (11:05:33 14-04-2026) Новый Раскольников!, вышел в ночи вершить правосудие!, жертв... Раскольников хоть с экономическим смыслом бабок валил, а тут безумно-бездумная акция!
14:34:13 14-04-2026
Гость (11:24:53 14-04-2026) Раскольников хоть с экономическим смыслом бабок валил, а тут... Нет. Раскольников как раз идейный: "Тварь ли я дрожащая или право имею?" Бабки так, сопутствующие потери...
11:08:13 14-04-2026
Дурачек, себе навредил. Банку пофиг.
14:27:59 14-04-2026
Вежливый Человек (11:08:13 14-04-2026) Дурачек, себе навредил. Банку пофиг.... Видимо, терять уже нечего...
11:08:21 14-04-2026
Он выражал свою любовь к банку.
11:08:55 14-04-2026
Обиделся. Наверное кредит не дали
11:22:33 14-04-2026
Чему нас учит история - даже убийство царя дело бестолковое, а тут какой-то офис , смешно.
Трамп Аятоллу умертвил и всю его семью - только хуже стало.
Негодование в эпоху постмодерна лучше проявлять даже не в раскрытии компрометирующих противную сторону фактов, а в опубличивании уязвимостей и слабостей противной стороны.
Такой сценарий приведет к массовой атаке в условиях неопределенности и достижения синергетического эффекта возмездия.
Стёкла только пьянь безумная бъет - не культурно!
11:24:09 14-04-2026
За назойливую рекламу этого банка с использованием классических произведений наверное.
11:45:42 14-04-2026
Гость (11:24:09 14-04-2026) За назойливую рекламу этого банка с использованием классич... Там сейчас ОТП, а тот банк, про который вы говорите, переехал на Ленина, 47
11:29:23 14-04-2026
Завязывать надо с хулиганством, только непричастных пугать. Акции возмездия должны объединять массы смыслом и надеждой на справедливость (должное положение вещей).
Не хорошо поступил гражданин - 15 суток мести улицы самое подходящее вразумление.
11:31:29 14-04-2026
Раскольников Банк - прикольно.
12:00:08 14-04-2026
Олег (11:31:29 14-04-2026) Раскольников Банк - прикольно.... Филиал в Барнауле: Банк бабка-процентщица
13:26:34 14-04-2026
че то психанул видимо, может в банкомате денег не выдали? А банку реклама халявная.
15:44:03 14-04-2026
Гость (13:26:34 14-04-2026) че то психанул видимо, может в банкомате денег не выдали? А ... может, конкуренты наняли :-)
17:02:03 14-04-2026
Вызывает уважение, что _ВСЕ_ окна разбил. Цельная и устремлённая натура.
18:23:41 14-04-2026
ну вот так бывает когда МВД или государство не делает ничего, народ сам прет разбираться как может, ужас