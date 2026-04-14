В России выступили с инициативой отменить дипломные и курсовые работы для студентов

Общественник Алексей Ярошенко считает, что ВКР нужна только тем, кто планирует заниматься наукой

14 апреля 2026, 15:01, ИА Амител

В России необходимо рассмотреть меры, позволяющие отменить обязательную сдачу выпускных квалификационных работ для студентов большинства специальностей. Об этом "Абзацу" заявил общественный деятель Алексей Ярошенко.

По его словам, научная и аналитическая работа нужна далеко не всем выпускникам. Многие студенты не используют собранные и систематизированные в рамках подготовки к ВКР знания на практике. Вместо дипломных работ уровень компетенций можно проверять практическим итоговым экзаменом.

«Нельзя требовать от студентов всех курсов аналитического, исследовательского подхода. Мы должны выпускать специалистов, которые будут грамотными с точки зрения практики, поэтому к ним следует предъявлять предметные, наглядные требования», — подчеркнул Ярошенко.

Он также отметил, что отмена ВКР снизит теоретическую нагрузку и побудит студентов осваивать полезные для работы навыки. Кроме того, ученые получат возможность применять в своей деятельности творческий подход, не будучи скованными жесткими ГОСТами.