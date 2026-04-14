В России выступили с инициативой отменить дипломные и курсовые работы для студентов
Общественник Алексей Ярошенко считает, что ВКР нужна только тем, кто планирует заниматься наукой
14 апреля 2026, 15:01, ИА Амител
В России необходимо рассмотреть меры, позволяющие отменить обязательную сдачу выпускных квалификационных работ для студентов большинства специальностей. Об этом "Абзацу" заявил общественный деятель Алексей Ярошенко.
По его словам, научная и аналитическая работа нужна далеко не всем выпускникам. Многие студенты не используют собранные и систематизированные в рамках подготовки к ВКР знания на практике. Вместо дипломных работ уровень компетенций можно проверять практическим итоговым экзаменом.
«Нельзя требовать от студентов всех курсов аналитического, исследовательского подхода. Мы должны выпускать специалистов, которые будут грамотными с точки зрения практики, поэтому к ним следует предъявлять предметные, наглядные требования», — подчеркнул Ярошенко.
Он также отметил, что отмена ВКР снизит теоретическую нагрузку и побудит студентов осваивать полезные для работы навыки. Кроме того, ученые получат возможность применять в своей деятельности творческий подход, не будучи скованными жесткими ГОСТами.
«Выдвигаемые студентам обязательные требования тормозят развитие реальной науки. Отмена ВКР позволит снять это противоречие и добавить в научную деятельность творческую составляющую», — резюмировал общественник.
если б мы не сдавали в Политехе курсовые то бухали бы круглый год
Холмс (15:14:59 14-04-2026) если б мы не сдавали в Политехе курсовые то бухали бы круглы... Согласен. Если бы не курсовые и дипломная, я бы закончил Политех, причём на отлично.
Отменить лабораторные, практику,да и вообще все. Сразу брать деньги. Пора прекратить кино с образованием.
И не только в Политехе ))))
Читаем между строк: пусть тупеет подрастающее поколение, тупыми же управлять проще и удобнее, вопросов умных не задают.
Странный он. Даже школьники сдают экзамены
Выдавать купленные дипломы и пусть сразу идут на работу.
А потом начальники цехов предприятий участков и ДЭУ не Уорлд не Эксель не знают... Можно прям сейчас по начальникам пройти проверить. Результаты будут ужасные. Все документы девушки секретарши делают ..
Саня мыло (16:54:15 14-04-2026) А потом начальники цехов предприятий участков и ДЭУ не Уорлд... Смешно. А чЁ такое Уорлд? Девушка секретарша документы делает?
Саня мыло (16:54:15 14-04-2026) А потом начальники цехов предприятий участков и ДЭУ не Уорлд... На то они и секретарши, чтобы выполнять техническую секретарскую работу под диктовку начальника. Раньше печатали на машинке, теперь на компе. Разницы нет. Вернее, сейчас даже легче при помощи Word и Excel. Начальники же решают вопросы технологии,
Гость (22:21:32 14-04-2026) На то они и секретарши, чтобы выполнять техническую секретар... Хороший начальник с высоким знанием русского языка. Сразу видать с высшим образованием ходячий пример для девушек секретарш.
"А потом начальники цехов (зпт) предприятий (зпт) участков и ДЭУ нИ Уорлд (?!) нИ Эксель не знают."
Ну примерно так. Что такое УОРЛД пусть он тебе разъяснит, исходя из вопросов технологии.
По сути предлагает уровень студентов понизить до ПТУ-шников
видимо, Ярошенко двоечник и курсовую писать - проблема для него, такую глупость придумать.
Какая дремучая глупость.
Вроде 1апреля уже прошло, а день дурака никак не уходит.
Ээ, а зачем, по-вашему, студенты учатся? Думаете, им реально интересно?
Семидесятые годы, директор завода на коленке решал проблемы в чертежах и его детящи стоят, как Египетские пирамиды, а вот современные проектанты разработали фундамент котла ТЭЦ, который проседает по всему периметру.
Гость (20:53:28 14-04-2026) Семидесятые годы, директор завода на коленке решал проблемы ... Где проседает фундамент котла ТЭЦ по всему периметру и куда?? Кто такие детящи? До чего не хорошие коммуняки! Директор завода и без рабочего места, видать в застенках чалится.
Любая курсовая или дипломная работа развивает, в первую очередь, мыслительную деятельность, дает навык работы с литературой, дисциплинирует, учит делать выводы. Без всего этого невозможно прогнозирование ни в какой области знаний. А тут зачем все это? Идете сразу «в поля» и там оттачивайте мастерство на практике. Так, чтобы, к примеру, вырастить картошку, тоже нужна аналитика (по составу грунта, по условиям окружающей среды, по удобрениям и т. п.), чтобы добиться высокой урожайности. А сейчас и так мало кто может два слова корректно связать, так еще умение думать над проектом ни к чему.