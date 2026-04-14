Агрессивные клещи покусали уже более шести тысяч россиян с начала весны 2026 года

Лабораторные исследования выявили у ряда клещей опасные инфекции: боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз

14 апреля 2026, 13:13, ИА Амител

С начала сезона активности клещей в больницы обратилось более шести тысяч россиян из‑за укусов, сообщила пресс‑служба Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

В ведомстве пояснили, что рост числа обращений фиксируется с конца марта — этому способствовали благоприятные погодные условия, которые позволили сохранить численность клещей в зимне‑весенний период.

Больше всего случаев укусов клещей зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт‑Петербурге.

По данным Роспотребнадзора, в 2026 году вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита прошли уже более 1,2 млн россиян. При этом всего "атаки" клещей зафиксированы в 64 регионах России.

С начала года более 1,5 тыс. человек обратились в медицинские лаборатории из‑за укусов членистоногих. Известно, что у части доставленных в лаборатории клещей выявлены опасные заболевания, включая боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз.

Биолог Дмитрий Сафонов пояснил, что резкий рост численности клещей в России связан со снежной зимой и ранним потеплением. Из‑за этого насекомые проснулись примерно на месяц раньше обычного срока.