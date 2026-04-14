Работодателей предупредили о новом основании для увольнения иностранных сотрудников

Если численность мигрантов превышает региональные квоты, компания обязана расторгнуть трудовые договоры

14 апреля 2026, 11:33, ИА Амител

С 1 марта 2026 года у работодателей появилось новое законное основание для расторжения трудового договора с иностранными работниками. Об этом РИА Новости рассказала кандидат юридических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

Регионы с 2014 года имеют право вводить ограничения на численность иностранцев, прибывающих по визе. Однако ранее региональные акты не служили основанием для увольнения.

Теперь, если общее количество иностранных сотрудников превышает установленные в конкретном субъекте РФ лимиты, работодатель обязан расторгнуть с ними договоры.

Квоты различаются в зависимости от региона и отрасли. Например, в Москве и Санкт-Петербурге ограничения действуют в строительстве, сельском хозяйстве и торговле.

Работодателям рекомендуется самостоятельно отслеживать региональные нормы. За нарушение предусмотрена административная ответственность: штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.