Погода испортится: на Алтайский край надвигается волна холода с мокрым снегом

Ночные температуры воздуха могут опуститься до -10 градусов

14 апреля 2026, 17:36, ИА Амител

Холодная весна / Изображение сгенерировано с помощью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае в середине апреля установилась прохладная и пасмурная погода — синоптики предупреждают о ночных заморозках до -10 градусов и осадках в виде дождя и мокрого снега.

По данным алтайского ЦГМС, в ночь на 15 апреля температура составит 0…-5 градусов, а в предгорьях опустится до -10. Днем воздух прогреется до +6…+11, местами пройдут дожди с мокрым снегом, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный, 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с.

В ночь на 16 апреля сохранится температура 0…-5 градусов, днем ожидается +1…+6. В восточных районах возможны дожди, а в предгорьях — умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер сменит направление на северный и усилится до 4–9 м/с с порывами до 14 м/с.

По предварительным прогнозам, аналогичная погода сохранится и 17 апреля: ночью — до -5…-10 градусов, днем — от +1 до +6.