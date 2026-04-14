Погода испортится: на Алтайский край надвигается волна холода с мокрым снегом
Ночные температуры воздуха могут опуститься до -10 градусов
14 апреля 2026, 17:36, ИА Амител
В Алтайском крае в середине апреля установилась прохладная и пасмурная погода — синоптики предупреждают о ночных заморозках до -10 градусов и осадках в виде дождя и мокрого снега.
По данным алтайского ЦГМС, в ночь на 15 апреля температура составит 0…-5 градусов, а в предгорьях опустится до -10. Днем воздух прогреется до +6…+11, местами пройдут дожди с мокрым снегом, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный, 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с.
В ночь на 16 апреля сохранится температура 0…-5 градусов, днем ожидается +1…+6. В восточных районах возможны дожди, а в предгорьях — умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер сменит направление на северный и усилится до 4–9 м/с с порывами до 14 м/с.
По предварительным прогнозам, аналогичная погода сохранится и 17 апреля: ночью — до -5…-10 градусов, днем — от +1 до +6.
19:42:21 14-04-2026
Ещё больше испортится что ли?