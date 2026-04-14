Жителям Алтая, принимавшим участие в ликвидации чернобыльской аварии, выплатят по 5 тысяч

Никаких заявлений подавать не надо, деньги перечислят на основе уже имеющихся данных

14 апреля 2026, 12:20, ИА Амител

26 апреля исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. К этой дате жители Алтайского края, которые принимали участие в ликвидации аварии, а также их близкие на этой неделе получат единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Об этом губернатор региона Виктор Томенко написал в своем Max-канале.

«Всего речь идет о полутора тысячах жителей края. Это и сами ликвидаторы, и члены семей погибших участников ликвидации аварии. Никаких заявлений подавать не надо, Минсоцзащиты края организует перечисление средств на основе уже имеющихся данных», — отметил Томенко.

Глава региона напомнил, что для "чернобыльцев" в Алтайском крае действует около 20 мер поддержки. Например, они получают ежемесячные выплаты через Социальный фонд, через органы соцзащиты — частичную компенсацию оплаты "коммуналки".

«Больше 412 миллионов рублей было направлено с 2008 года на обеспечение "чернобыльцев" жильем», — подчеркнул Томенко.

Напомним, катастрофа на АЭС в Чернобыле стала крупнейшей за всю историю ядерной энергетики — как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. В работах по ликвидации аварии приняли участие свыше 600 тысяч человек.