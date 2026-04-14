Жителям Алтая, принимавшим участие в ликвидации чернобыльской аварии, выплатят по 5 тысяч
Никаких заявлений подавать не надо, деньги перечислят на основе уже имеющихся данных
14 апреля 2026, 12:20, ИА Амител
26 апреля исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. К этой дате жители Алтайского края, которые принимали участие в ликвидации аварии, а также их близкие на этой неделе получат единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Об этом губернатор региона Виктор Томенко написал в своем Max-канале.
«Всего речь идет о полутора тысячах жителей края. Это и сами ликвидаторы, и члены семей погибших участников ликвидации аварии. Никаких заявлений подавать не надо, Минсоцзащиты края организует перечисление средств на основе уже имеющихся данных», — отметил Томенко.
Глава региона напомнил, что для "чернобыльцев" в Алтайском крае действует около 20 мер поддержки. Например, они получают ежемесячные выплаты через Социальный фонд, через органы соцзащиты — частичную компенсацию оплаты "коммуналки".
«Больше 412 миллионов рублей было направлено с 2008 года на обеспечение "чернобыльцев" жильем», — подчеркнул Томенко.
Напомним, катастрофа на АЭС в Чернобыле стала крупнейшей за всю историю ядерной энергетики — как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. В работах по ликвидации аварии приняли участие свыше 600 тысяч человек.
12:56:23 14-04-2026
99 процентов уже давным давно не с нами. Я знал таких людей и не одного. Они ушли ещё в нулевых. Навряд ли кто то остался не больше 10 человек на край. Абсолюдно популисткая акция.
13:58:56 14-04-2026
13:17:53 14-04-2026
надо было дописать: АЖ!!!
13:26:27 14-04-2026
Гость (13:17:53 14-04-2026) надо было дописать: АЖ!!!... ЦЕЛЫХ!
14:23:29 14-04-2026
Чернобыль это же на Украине что-то было? А Россия тут каким боком?
15:30:50 14-04-2026
Гость (14:23:29 14-04-2026) Чернобыль это же на Украине что-то было? А Россия тут каким ... Когда то это была одна страна, жертва ЕГЭ. Потом ссср крякнулся.
16:14:56 14-04-2026
5 бутылок водки можно купить
у меня вопрос а почему так мало? вы посмотрите на машины которые ездят по городу -край богатейший и 5 тыщ???????