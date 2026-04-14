Главное — не подношения, а молитва об упокоении души

14 апреля 2026, 20:37, ИА Амител

Кладбище / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

На Радоницу нужно прийти в храм на литургию, по возможности причаститься, сказал в интервью RT православный священник Владислав Береговой. По его словам, после службы важно помолиться на Великой панихиде, написать записки об усопших и зажечь свечи. Священник также рекомендовал приносить продукты на панихидный стол или делать пожертвования в храме. Он добавил, что милостыня в память об ушедших близких также имеет значение.

«Если человек уже побывал на церковной службе, посещение кладбища не обязательно, хотя традиция приходить на могилы родных в этот день сохраняется. В такой момент можно прочитать литию для мирян», — добавил он.

Береговой подчеркнул, что приносить еду на кладбище стоит только тогда, когда есть уверенность, что ее заберут нуждающиеся. Это будет актом милосердия, а не языческим ритуалом. Он отметил, что если человек думает, что куличи, пасхи и другие угощения предназначены для усопших, это может быть грехом.

Священник заявил, что оставлять на могиле алкоголь, сигареты и подобные вещи недопустимо.

«Если нет возможности посетить храм в этот день, можно помолиться дома или в пути, а также сделать пожертвование на благотворительность», — заключил он.

