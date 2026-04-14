Вкладчикам стоит внимательно следить за календарем заседаний ЦБ и оперативно реагировать на изменения условий в банках

14 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

К маю максимальные ставки по вкладам в крупнейших российских банках упадут ниже 13%, предсказал в беседе с "Газетой.ru" инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

По его словам, это будет связано с решением Центрального банка по ключевой ставке. Бахтин полагает, что на заседании 24 апреля Банк России восьмой раз подряд снизит ключевую ставку, теперь — с 15 до 14,5%, что приведет к снижению доходности депозитов.

«Банки ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки и заранее снижают проценты по вкладам. К концу марта максимальные ставки по вкладам в топ-10 российских банков по объему депозитов снизились до 13,5%, а к маю, вероятно, опустятся ниже 13%», — добавил он.

Как и после предыдущих снижений ключевой ставки, наиболее выгодные условия будут предлагаться по коротким вкладам на срок от трех до шести месяцев. Кредитные ставки также следуют за ключевой, но реальное оживление на рынке ожидается, когда ставка ЦБ опустится до 10–12% и ниже. Это, по прогнозам, произойдет в начале 2027 года, заключил Бахтин.

Ранее сообщалось о том, что кредиты в России станут доступнее.