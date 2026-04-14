Продуктовые ярмарки выходного дня пройдут в Барнауле 18 апреля
Посетить их можно с 09:00 до 14:00
14 апреля 2026, 19:34, ИА Амител
Продовольственная ярмарка в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле 18 апреля пройдут продуктовые ярмарки выходного дня — торговые площадки откроются во всех районах краевой столицы, сообщили в мэрии.
Горожане смогут купить мясо птицы, свинину и говядину, колбасные и рыбные деликатесы, а также масло, яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты и саженцы.
Ярмарки будут работать с 09:00 до 14:00. Площадки организуют по следующим адресам:
- Железнодорожный район — сквер 60 лет СССР (у фонтана на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского);
- Индустриальный район — микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 16в;
- Ленинский район — поселок Научный городок, 31;
- Октябрьский район — сквер имени Германа Титова, улица Германа Титова, 9;
- Центральный район — село Лебяжье, улица Центральная, 65а, а также микрорайон Затон, улица Водников, 11.
10:11:33 15-04-2026
