За единичное размещение запрещенной символики предусмотрена административная ответственность

14 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

В социальных сетях пользователи имеют возможность устанавливать фотографии или изображения в качестве аватарок. Однако юрист и директор Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский в интервью RT обратил внимание на определенные ограничения.

«В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, использование фотографии или изображения человека без его согласия запрещено. Исключения возможны только в случаях, когда это необходимо для удовлетворения общественных интересов», — добавил он.

Хаминский указал, что использование фотографии или изображения другого человека, особенно известного, в качестве аватарки может привести к судебному разбирательству. В таких случаях потребуется удалить изображение и возместить ущерб, особенно если профиль используется в коммерческих целях.

Следует помнить, что некоторые изображения могут повлечь уголовную ответственность. Например, запрещено публиковать в интернете экстремистскую и нацистскую символику, а также материалы, нарушающие частную жизнь или авторские права.