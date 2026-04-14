Пользователи соцсетей могут быть привлечены к ответственности за аватары

За единичное размещение запрещенной символики предусмотрена административная ответственность

14 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Соцсети / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В социальных сетях пользователи имеют возможность устанавливать фотографии или изображения в качестве аватарок. Однако юрист и директор Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский в интервью RT обратил внимание на определенные ограничения.

«В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, использование фотографии или изображения человека без его согласия запрещено. Исключения возможны только в случаях, когда это необходимо для удовлетворения общественных интересов», — добавил он.

Хаминский указал, что использование фотографии или изображения другого человека, особенно известного, в качестве аватарки может привести к судебному разбирательству. В таких случаях потребуется удалить изображение и возместить ущерб, особенно если профиль используется в коммерческих целях.

Следует помнить, что некоторые изображения могут повлечь уголовную ответственность. Например, запрещено публиковать в интернете экстремистскую и нацистскую символику, а также материалы, нарушающие частную жизнь или авторские права.

«За размещение экстремистской символики предусмотрена административная ответственность, а повторное нарушение может привести к лишению свободы на срок до четырех лет», — заключил юрист.

Комментарии 10

Гость

16:16:57 14-04-2026

А круто было бы создать единую соцсеть где есть все. С фото. И она заменяет паспорт и вообще все прочие документы. Содержит данные о семейном и социальных положениях.

шутка за шуткой.

16:49:27 14-04-2026

Гость (16:16:57 14-04-2026) А круто было бы создать единую соцсеть где есть все. С фото.... таки ви о,, СуперМахе"?

Гость

17:48:13 14-04-2026

Гость (16:16:57 14-04-2026) А круто было бы создать единую соцсеть где есть все. С фото.... Водительское, диплом, родители, дети, судимости , долги, награды, вообще всё... Столько бюрократии сразу отсеится...

Гость

16:26:09 14-04-2026

У меня рыба на аватаре, она тоже наверное была не согласна. Если уж доводить все до маразма

гость

16:39:26 14-04-2026

с этим авторским правом просто беда. Сколько проблем от него. Как можно оформить право авторское на изображения, символы тысячелетней истории человечества. присвоили себе историю человечества. Кто, наконец, возьмется изменить положение о авторском праве? До абсурда доходит ведь.

ДМВ

17:26:34 14-04-2026

А что там с аватарами не в соц сетях, а, допустим, в госуслугах или приложениях банков?

А вот такой вопрос:

18:38:34 14-04-2026

алфавит у нас ещё не под авторским правом? А то потомки Кирилла и Мефодия каааак подадут в суд на всех русскоязычных пользователей интернета...

Гость

19:31:26 14-04-2026

А вот такой вопрос: (18:38:34 14-04-2026) алфавит у нас ещё не под авторским правом? А то потомки Кири... Алфавит ещё нет, а вот на шрифты действует авторское право. Будете писать вывеску - справьтесь, есть авторское право на шрифт.

Гость

21:10:01 14-04-2026

да удалиться всем из этих соцсетей. пусть носятся со своими правами, аватарами и тому подобному... но стадо от корыта не отойдет. никогда.

Вежливый Человек

22:03:26 14-04-2026

Пора уже создать энциклопедию запрещенного в России, полезная штука для школьников вступающих в жизнь.

