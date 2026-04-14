Экс-супруга Лерчек могут отправить в СИЗО-7 "Капотня"

Адвокат осужденного подтвердил доводы общественности

14 апреля 2026, 14:48, ИА Амител

Артем и Валерия Чекалины / Фото: скриншот видео с YouTube-канала Lerchek Channel

Бывшего супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина, осужденного по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам, могут увезти в столичное СИЗО‑7 "Капотня". Об этом 13 апреля "Известиям" сообщил адвокат Лерчек Константин Третьяков.

«По общему правилу — да (отправят в СИЗО‑7. — Прим. ред.). Но окончательно решает ФСИН», — сказал он.

Ранее в этот день Гагаринский суд Москвы назначил Чекалину семь лет лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовал на сумму более 194 млн рублей. Блогера взяли под стражу в зале суда.

Защита намерена обжаловать приговор в отношении Чекалина. До этого Лерчек обратилась к суду с просьбой проявить милосердие к Чекалину, а также поблагодарила инстанцию за проявление человечности и сострадания — это, по ее словам, дает ей возможность сконцентрироваться на своем лечении и времени с семьей.

16 марта суд освободил Чекалину из‑под домашнего ареста, после того как было подтверждено наличие у нее онкологического заболевания. В связи с болезнью также разрешено приостановить судебное производство по уголовному делу блогера о выводе ею более 250 млн рублей в ОАЭ.