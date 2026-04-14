Планируйте пенсию заранее: знание своих баллов и стажа поможет избежать неприятных сюрпризов

14 апреля 2026, 16:15, ИА Амител

Пенсионерка / amic.ru

В 2026 году россияне смогут приобрести один год страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за 71 525,52 рубля, сообщил Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ, в интервью "Газете.ru".

Эксперт уточнил, что максимальный взнос на пенсию в 2026 году составит 572 204,16 рубля. Такая сумма позволит сформировать один год стажа и 8,720 ИПК.

«Годом ранее минимальный взнос за 2025 год был 59 241,60 рубль, что позволяло получить 0,975 ИПК, а максимальный — 473 932,80 рубля, что давало 7,799 ИПК. Увеличение МРОТ привело к росту максимального количества ИПК, которые можно сформировать за счет добровольных взносов, с 7,799 до 8,720», — напомнил он.

Купить ИПК могут самозанятые, работающие за границей россияне и те, кто не трудоустроен. Для этого нужно подать заявление через "Госуслуги", "Мой налог" или лично обратиться в Социальный фонд.

По словам Балынина, информация о внесенных платежах отобразится на счете автоматически до 1 марта следующего года. Например, данные о платежах за 2026 год появятся до 1 марта 2027 года. Проверить информацию можно через портал "Госуслуги".

