Стоимость пенсионного балла в 2026 году выросла до 156 рублей
Планируйте пенсию заранее: знание своих баллов и стажа поможет избежать неприятных сюрпризов
14 апреля 2026, 16:15, ИА Амител
В 2026 году россияне смогут приобрести один год страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за 71 525,52 рубля, сообщил Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ, в интервью "Газете.ru".
Эксперт уточнил, что максимальный взнос на пенсию в 2026 году составит 572 204,16 рубля. Такая сумма позволит сформировать один год стажа и 8,720 ИПК.
«Годом ранее минимальный взнос за 2025 год был 59 241,60 рубль, что позволяло получить 0,975 ИПК, а максимальный — 473 932,80 рубля, что давало 7,799 ИПК. Увеличение МРОТ привело к росту максимального количества ИПК, которые можно сформировать за счет добровольных взносов, с 7,799 до 8,720», — напомнил он.
Купить ИПК могут самозанятые, работающие за границей россияне и те, кто не трудоустроен. Для этого нужно подать заявление через "Госуслуги", "Мой налог" или лично обратиться в Социальный фонд.
По словам Балынина, информация о внесенных платежах отобразится на счете автоматически до 1 марта следующего года. Например, данные о платежах за 2026 год появятся до 1 марта 2027 года. Проверить информацию можно через портал "Госуслуги".
16:48:46 14-04-2026
пенсионный балл в 2026 году стоимость =156,76 рубля умножаем на кол-во (моих)баллов = 7 470,55 + фиксированная часть пенсии в 2026 году = 9 584,69 рубля
Итого если я сейчас пойду на пенсию то буду получать 17 055,24
18:02:05 14-04-2026
1 ИПК стоит 65 619,74 руб. и дает 156 руб. пенсии в месяц, итого 1 ИПК окупается за 420 мес. или примерно 35 лет. Поле чудес, однако. Если хорошо поливать, побыстрее вырастет?
08:39:55 15-04-2026
К чему эти дурилки-расчеты?
09:00:52 15-04-2026
Гость (08:39:55 15-04-2026) К чему эти дурилки-расчеты?... Надо записывать (запоминать) сегодня, при выходе на пенсию проверите - всё ли верно?