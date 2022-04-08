Президент Сербии объяснил, почему страна поддержала приостановку членства России в СПЧ ООН

Президент Сербии Александр Вучич пояснил, почему Сербия проголосовала за приостановку деятельности России в Совете по правам человека в ООН. Его слова передаёт РИА Новости.

Вучич отметил, что проголосовать против или воздержаться страна не могла, поскольку в этом случае государство оказалось бы под серьёзными санкциями.

Он отметил, что до 15 мая Сербия может импортировать нефть из России, а после этого из-за санкций страна не сможет получать нефть совсем, поскольку вся нефтяная инфраструктура на территории Сербии принадлежит российскому «Газпрому».

«Нам в каждый момент грозит то, что хорватская печать называет „ядерным ударом“ по Сербии. Они не говорят о настоящих ядерных ракетах, а о санкциях в отношении Сербии и приостановке её европейского пути», — добавил Вучич.