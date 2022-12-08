Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева
Президент напомнил о теракте на Крымском мосту, ограничении подачи воды в Донецк и подрыве линий электропередачи с атомной станции в Курске
8 декабря 2022, 21:29
Президент России Владимир Путин заявил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины являются ответом на удары по российским объектам, в том числе по Крымскому мосту. Об этом сообщает «Интерфакс».
««Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это», — сказал глава государства.
При этом Путин задался вопросом, кто «начал» это.
«Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подаёт воду в Донецк?» — добавил он, отметив, что нигде и никто об этом «словом не обмолвился».
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