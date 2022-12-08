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Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева

Президент напомнил о теракте на Крымском мосту, ограничении подачи воды в Донецк и подрыве линий электропередачи с атомной станции в Курске

8 декабря 2022, 21:29

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины являются ответом на удары по российским объектам, в том числе по Крымскому мосту. Об этом сообщает «Интерфакс».

««Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это», — сказал глава государства.

При этом Путин задался вопросом, кто «начал» это.

«Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подаёт воду в Донецк?» — добавил он, отметив, что нигде и никто об этом «словом не обмолвился».

Продолжение мобилизации, угроза ядерной войны и статья за русофобию. О чём Путин говорил на встрече с правозащитниками

Продолжение мобилизации, угроза ядерной войны и статья за русофобию. О чём Путин говорил на встрече с правозащитниками

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