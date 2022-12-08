Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины являются ответом на удары по российским объектам, в том числе по Крымскому мосту. Об этом сообщает «Интерфакс».

««Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это», — сказал глава государства.

При этом Путин задался вопросом, кто «начал» это.

«Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подаёт воду в Донецк?» — добавил он, отметив, что нигде и никто об этом «словом не обмолвился».