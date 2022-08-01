Путин подписал новую Морскую доктрину

Президент России Владимир Путин в День ВМФ 31 июля подписал новую Морскую доктрину РФ. Об этом пишет ТАСС.

Отныне главная угроза безопасности РФ — курс США на доминирование в Мировом океане.

Россия активизирует морскую деятельность на архипелаге Шпицберген, острове Врангеля, Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, усилит группировки сил Черноморского флота и развитие их инфраструктуры в Крыму и на побережье Краснодарского края, а также реализует своё право на присутствие войск ВМФ в Мировом океане.

Помимо этого, страна будет развивать производство современных авианесущих кораблей для ВМФ.

Морская доктрина была принята в России в 2001 году. В 2015 году её изменяли после присоединения Крыма.