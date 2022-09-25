СМИ: присоединение к России территорий, где проходят референдумы, может состояться 30 сентября

Процедура вхождения новых территорий в состав России может состояться 30 сентября, сообщил ТАСС источник в Госдуме.

Напомним, с 22 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, проходят референдумы о вхождении в состав РФ.

«С учетом предварительных результатов на референдумах и готовности России признать результаты, скорее всего, уже 30 сентября состоится процедура вхождения территорий», — сказал собеседник и добавил, что не исключено и участие Владимира Путина в этой процедуре.

Ранее рассказали, как могут называться новые регионы России и какие там будут коды на автономерах.