США планируют ввести свои войска в Венесуэлу

США могут ввести войска в Венесуэлу, задействовав свои военные базы в соседних странах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена руководства Единой социалистической партии (PSUV) по городу Каракасу, советника министра по делам молодежи Венесуэлы Педро Инфанте.

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Инфанте сообщил, что США могут начать интервенцию как самостоятельно, так и через другие страны.

Так, в Колумбии и Бразилии располагаются американские базы. США вправе задействовать их, так как президенты этих государств Иван Дуке и Жаир Болсонару выступают против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Касаясь вопроса об обстановке в Каракасе, Инфанте рассказал, что сейчас она контролируется, однако ее нельзя назвать полностью спокойной.

"Существуют определенные очаги напряжения, связанные с тем, что оппозиция, в частности партия "Народная воля", провоцирует насилие и привлекает криминальные элементы для организации этого насилия", – подчеркнул Инфанте.

Ранее в Венесуэле начались массовые манифестации против президента Николаса Мадуро. Пик протестов пришелся на 23 января, когда глава оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд латиноамериканских стран. Сообщалось, что Москва остается на стороне Николаса Мадуро, который не намерен покидать пост.

Как пишет "Коммерсантъ", сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал изданию Axios, что президент США Дональд Трамп интересовался его мнением о возможном применении военной силы в Венесуэле.

"Он спросил: "Что ты думаешь об использовании военной силы в Венесуэле?" Я сказал: "Вам нужно быть осторожным, это может быть проблематично". На это он ответил: "Я удивлен, ты же хочешь везде вторгаться. Я засмеялся: "Я не хочу везде вторгаться, я хочу применять армию только в случаях, когда интересы национальной безопасности находятся под угрозой", – рассказал сенатор.

Грэм также отметил, что в вопросах Венесуэлы Трамп "действительно ястреб".