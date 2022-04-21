В Алтайском крае назначили нового замглавы Минприроды

Должность заместителя министра природных ресурсов и экологии, начальника управления лесами занял Игорь Дергачев. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Ранее Дергачев работал начальником отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения управления лесами. Общий стаж чиновника в отрасли — 37 лет.

С 2008 года руководил облесением земель лесного фонда, пострадавших от крупных лесных пожаров 1977-2002 и 2010 годов, курировал строительство и работу Алтайского лесного селекционно-семеноводческого центра, отметили в министерстве.