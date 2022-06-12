В Алтайском крае организовали знакомство с национальными традициям для юных донецких хоккеистов

В рамках визита детей в Барнаул для них была подготовлена не только спортивная, но и культурная программа. Хоккеистов встретили в детской школе искусств «Традиция» во Власихе.

«Мы ставили перед собой задачу максимально познакомить детей с народными традициями. Безусловно, у нас много общего. Донбасс, его жители являются частью русской истории. А традиции, жизненный уклад схожи с нашими. Именно в настоящее время крайне важно сберечь это культурное, духовное наследие, сделать его приоритетом государства», — рассказала директор детской школы искусств «Традиция» Лариса Белькова.

Для детей провели мастер-классы по росписи, гончарному делу, бисероплетению. Педагоги постарались максимально погрузить ребят в мир народной традиции. Оказать им моральную и, возможно, где-то даже психологическую поддержку.

Сотрудники учреждения отмечают, что подобное знакомство с культурой регионов России необходимо сохранить. Волонтеры, активисты партии «Единая Россия», педагоги готовы продолжить работу по культурному просвещению детей Донбасса в дальнейшем.