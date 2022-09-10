Владимир Путин проголосовал через систему электронного голосования
Глава государства выразил надежду на активную позицию граждан на выборах
10 сентября 2022, 16:46, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве при помощи системы электронного голосования. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин отметил, что подобный способ является очень удобным и надежным. Он порекомендовал желающим избирателям пользоваться им.
Глава государства также призвал россиян принимать участие в выборах.
«В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал президент.
Отмечается, что в прошлом году Путин также через систему электронного голосования принимал участие в думских выборах.
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