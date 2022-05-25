Владимир Зеленский рассказал о плане Б на случай своей смерти
Власти Украины уже подготовлены к такому развитию событий
25 мая 2022, 15:19, Никита Черников
Киев имеет план на случай возможной гибели любого чиновника, в том числе главы государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, при таком развитии событий в стране есть кому руководить, поскольку по украинскому законодательству предусмотрено разделение властей.
«Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — цитирует его РБК.
Зеленский ранее также заявлял, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после того, как вернёт утраченные с начала российской спецоперации территории.
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