Владимир Зеленский рассказал о плане Б на случай своей смерти

Киев имеет план на случай возможной гибели любого чиновника, в том числе главы государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, при таком развитии событий в стране есть кому руководить, поскольку по украинскому законодательству предусмотрено разделение властей.

«Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — цитирует его РБК.

Зеленский ранее также заявлял, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после того, как вернёт утраченные с начала российской спецоперации территории.